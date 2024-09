« Nous avons remarqué des différences significatives dans les délais moyens et les coûts de livraison entre les différents clients, et les raisons de ces différences n'étaient pas bien comprises. » déclare le vice-président de la logistique de la MMC. « Nous avons également constaté que de nombreuses commandes étaient suspendues, mais nous ne pouvions pas toujours déterminer qui insérait les blocs ou pourquoi ils n'étaient pas conformes aux processus standard ».

Bien que les responsables de la logistique de la MMC aient essayé à plusieurs reprises de minimiser les retards, les mesures correctives ont été envahies par des informations incomplètes et déconnectées. Étant donné que les écarts par rapport aux processus standard n'étaient pas surveillés, il n'y avait aucun moyen de comprendre comment ces écarts ont affecté les calendriers et les coûts de livraison.

« Tant que nous n'aurions pas une meilleure idée de l'origine et de la raison des retards dans le système, nous ne serions pas en mesure de prendre les mesures nécessaires pour corriger les écarts », explique le vice-président de la MMC. « Nous pensions également que si nous disposions d'une vision détaillée et globale des processus réellement utilisés, nous pourrions commencer à automatiser davantage de processus et à réduire les efforts humains. »

Grâce à des entretiens et des méthodes informelles, les responsables logistiques de la MMC ont tenté de cartographier les processus O2C, d'identifier les goulots d'étranglement et de corriger les anomalies, sans succès. « Mais alors que nous déployions notre plateforme ERP, notre partenaire d'intégration des systèmes a recommandé un nouvel outil », explique le vice-président MMC. « Il pourrait nous fournir une vue détaillée de tous les processus et personnes impliquées avec O2C et être dirigé vers les données réelles de notre système ERP. Nous étions intrigués par les possibilités. »