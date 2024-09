Couvrant 71 % de la surface de la Terre, l’océan produit plus de la moitié de l’oxygène de la planète, il régule le climat dans son ensemble et joue le rôle d’un dissipateur thermique qui réduit les effets du réchauffement climatique. Cependant, malgré son immensité, l’océan n’est pas protégé contre les nuisances des activités humaines. Aujourd’hui, il est plus pollué, plus chaud, plus acide et plus exposé aux tempêtes que jamais.



Pour contribuer à inverser le déclin des océans, les Nations Unies ont déclaré que 2021-2030 serait la Décennie pour les sciences océaniques au service du développement durable. Cette initiative mondiale permettra de mieux comprendre les océans afin de les protéger et de les gérer de manière plus durable. Et pour ce faire, il est essentiel de disposer de données plus nombreuses et de meilleure qualité.

Mais la collecte de données sur des systèmes aussi vastes et complexes que les océans coûte extrêmement cher. Mener des recherches dans un environnement aussi impitoyable expose également les navires et les équipages à de sérieux risques. Impact pratique de ces facteurs : de vastes zones de la surface de l’océan restent encore inexplorées. D’énormes lacunes persistent dans le domaine du changement climatique, la pollution par les plastiques, la dégradation des habitats, la conservation de la vie marine et d’autres sujets importants.

« La plupart des données océaniques dont nous disposons sont biaisées, elles dépendent des itinéraires de navigation commerciale », explique M. Phaneuf. « Pour explorer le reste, nous ne pouvons pas nous permettre, en tant que société, de continuer à construire des navires de recherche géants dont la production coûte de 50 à 100 millions de dollars. Même si nous le faisions, nous n’en aurions jamais assez. Mais en même temps, nous ne pouvons pas nous permettre d’ignorer l’évolution de nos besoins en matière de recherche océanographique. »