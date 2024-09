L'Antarctique suscite l'émerveillement des enfants et des adultes de tous âges, ce qui n'est pas surprenant. « Il y a tellement de faits surprenants et étonnants sur l'Antarctique », déclare Greg Carter, directeur général de Mawson's Huts et propriétaire d'une société d'excursions en Antarctique. « C'est le continent le plus froid, le plus élevé et le plus sec. C'est officiellement un désert. Il y a très peu de précipitations, et certaines zones n'ont pas vu de neige pendant des millions d'années. Il renferme 90 % des réserves d'eau douce de la planète. Si l'Antarctique fondait, le niveau des mers s'élèverait de 60 mètres. »

Pour ceux qui ont la chance de s'y rendre, l'expérience est inoubliable. « Tous ceux qui sont allés en Antarctique peuvent vous le dire : ça vous change, c'est une grande leçon d'humilité », déclare M. Carter. « On peut dire que c'est un peu comme si on se trouvait sur une autre planète tout en restant sur Terre ».

L'Australie est profondément engagée dans l'Antarctique, comme en témoignent les exploits remarquables et relativement peu connus du géologue australien et explorateur de l'Antarctique Sir Douglas Mawson. En 1997, le désir de maintenir cet héritage en vie a conduit à la création de la Mawson's Huts Foundation, une organisation à but non lucratif engagée dans la conservation de l'Antarctique et de l'histoire de l'Australie en son sein.

À l'époque, les huttes de Mawson, quatre structures qui ont servi de camp de base à l'expédition antarctique australasienne de 1911-1914 dirigée par Mawson, sont demeurées abîmées mais intactes au cap Denison, dans l'Antarctique de l'Est, l'endroit le plus venteux de la planète. Vingt-quatre ans plus tard, elles sont toujours debout, grâce à un partenariat entre la fondation et l'Australian Antarctic Division, qui a permis de cofinancer 15 grandes expéditions de conservation.