« Avant AirEM, plus de projets suivaient un modèle en cascade qu’un mode de travail agile », explique M. Krämer. « Avec AirEM comme exemple de réussite, nous avons augmenté la proportion de projets fonctionnant en mode agile. »

« AirEM n’a pas été seulement une transformation produit pour les utilisateurs finaux de Lufthansa.com, mais aussi une transformation de la collaboration au sein de notre organisation », ajoute M. Auer.

« D’abord, entre notre service commercial et l’équipe informatique : auparavant, avec la méthodologie en cascade, il y avait plus de silos », poursuit M. Auer. « Les services commerciaux et informatiques ont commencé à travailler ensemble dès le processus d'appel d'offres et d'approvisionnement. La deuxième transformation a consisté à intégrer les différentes unités des compagnies aériennes à travers les départements afin de rassembler les équipes organisationnelles. Enfin, pour les partenaires de développement (agences de conception et partenaires informatiques, ainsi que toutes les autres parties prenantes du projet), il était essentiel de créer un esprit d'équipe pour que chacun se sente impliqué dans la réussite du projet. »

IBM et le groupe Lufthansa ont conjointement mis en place un cadre Agile SAFe à partir de 2019 lors de la création du nouveau Lufthansa.com. Il y a eu de nombreuses « soirées pizza » alors que l’équipe passait du modèle en cascade au mode agile et faisait face à sa première mise en production. Depuis, les entreprises travaillent en étroite collaboration.

Au fur et à mesure que de nouvelles compagnies aériennes ont rejoint la plateforme AirEM, la méthodologie SAFe a été pleinement adoptée, afin de renforcer l’engagement et l’efficacité des équipes, tout en réduisant le temps nécessaire pour déployer les nouvelles fonctionnalités.

Plus de 120 parties prenantes, tant commerciales qu’informatiques, provenant du groupe Lufthansa et de cinq fournisseurs différents (dont IBM), se réunissent tous les trois mois pendant trois jours pour la planification des incréments de produits (PI Planning) et définir les priorités pour les 10 semaines suivantes. L’équipe organise des réunions quotidiennes et des rétrospectives pour analyser les deux dernières semaines de travail, identifier ce qui a bien fonctionné, ce qui peut être amélioré et ce qu’il convient de changer. L’objectif de cet exercice d’« inspecter et adapter » est d’apprendre rapidement et d’être réactif. Des revues ont également lieu toutes les deux semaines, durant lesquelles l’équipe présente ses réalisations ainsi que les obstacles rencontrés : la transparence, principe fondamental de l’agilité, leur permet de s’adapter au mieux aux évolutions.

Le groupe Lufthansa et IBM poursuivent leur collaboration pour enrichir la plateforme en y intégrant de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l’expérience utilisateur. Grâce aux Agile Release Trains, plusieurs équipes de développement indépendantes mais alignées travaillent simultanément sur de nouvelles fonctionnalités pour tous les sites web de la même plateforme.

En outre, le projet AirEM est devenu un modèle à suivre pour la gestion de grands projets en appliquant les principes agiles au sein d’autres organisations du groupe Lufthansa. « Nous avons beaucoup appris au cours de ces deux dernières années », conclut M. Krämer. « La façon dont nous avons collaboré sur Lufthansa.com a servi de modèle pour d’autres projets qui ont été mis en place de la même manière. »

À propos des leçons apprises, M. Auer déclare : « Parmi les facteurs clés de succès du projet AirEM, on peut citer la définition d’objectifs clairs et la capacité à rester flexible, l’implication continue de la direction, et surtout, ne jamais perdre de vue l’utilisateur final. »