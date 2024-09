M. Trando s’est immédiatement mis à la recherche d’une plateforme capable d’effectuer la transition d’un système de formation en présentiel vers un modèle de formation virtuel dans le cloud. « À ce stade, nous avons croisé le chemin d’IBM Polska. L’entreprise nous a présenté un service très innovant déployé dans un cloud privé, Skytap, qui répondait à la plupart de nos attentes dès le départ », explique M. Trando.

Le service Skytap on IBM Cloud prend en charge les applications Linux traditionnelles, ce qui permet aux utilisateurs d’intégrer leurs solutions à des services cloud natifs sans réécriture ou refactorisation. Pour Linux Polska, il s’agissait là du moyen le plus simple et le plus rentable de créer, de gérer et d’exploiter un environnement de formation virtuel.

La solution automatise le processus de configuration et de reconfiguration des salles de formation et permet aux participants d’accéder à de puissantes machines virtuelles dans le cloud par l’intermédiaire d’un navigateur web. La fonction de virtualisation intégrée donne aux formateurs un accès en temps réel aux ordinateurs de leurs participants, grâce à quoi les classes de Linux Polska sont tout aussi efficaces qu’avant la pandémie. De plus, avec le service SkyTap on IBM Cloud, les coûts sont relativement faibles pendant les sessions de formation, et ils sont maintenus à un niveau minimal entre les sessions.

« Le service SkyTap s’est avéré être une solution parfaite pour nous, car il a permis de configurer des salles de formation virtuelles et de les mettre à la disposition de nos participants », explique M. Trando. « Dans ce nouveau format, les formations n’ont rien perdu de leur convivialité, et elles sont relativement faciles à configurer et à conduire pour nos formateurs. »