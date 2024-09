Carus a sélectionné IBM Cloud Bare Metal Servers sur le cloud public IBM pour accompagner son nouveau client. John Bertell, directeur des ventes chez Carus, explique pourquoi son équipe a choisi bare metal. « C’est un défi pour nous d’utiliser des serveurs cloud préconfigurés, car nous avons de nombreuses exigences différentes. Nous avons besoin d’un serveur de base de données, qui ne nécessite pas beaucoup de puissance de processeur, mais qui nécessite beaucoup de stockage. Nous avons également besoin d’un serveur d’applications, qui nécessite beaucoup de RAM mais n’a pas besoin de stockage. Nous avons besoin de nombreuses configurations différentes, et la taille standard ne convient généralement pas. Les IBM Bare Metal Servers sont ceux qui nous conviennent le mieux, car nous pouvons les concevoir et les optimiser pour répondre à nos besoins. »

Les serveurs du client alaskien de Carus sont hébergés dans des centres de données à Washington (district de Columbia) et à San José (Californie), et les données sont en miroir entre les deux sites. Cela permet de garantir une haute disponibilité de la solution à tout moment. John Bertell explique pourquoi c’est important : « La plupart de ces communautés ne sont pas reliées par la route à d’autres endroits. En général, le ferry est leur principal mode de transport et de communication. »

Il poursuit : « Nous avons dû intégrer davantage de fonctionnalités à notre logiciel pour qu’il continue de fonctionner hors ligne localement et qu’il communique quand c’est possible. Cela peut se faire par satellite depuis le navire ou depuis le port le plus proche lorsqu’il y a une connexion réseau. »

Le succès de l’installation alaskienne a convaincu Carus de commencer à utiliser IBM Cloud Bare Metal Servers pour d’autres clients. Bien que les défis puissent différer d’un transporteur à l’autre, les avantages de bare metal aident Carus à tous les relever.

Par exemple, pour certains clients de Carus, il n’est pas rare de faire embarquer 2 000 passagers sur un ferry en seulement 30 minutes. Pour contrôler les billets et conduire les passagers à leur hébergement à bord de manière efficace, il faut que le système de Carus soit extrêmement fiable pendant les heures de pointe. « C’est là que les IBM Bare Metal Servers font vraiment la différence », déclare John Bertell. « Vous avez besoin de bonnes communications de données et d’une bonne vitesse de transmission des données, et toutes les étapes du processus doivent être très rapides si vous voulez que tout le monde ait embarqué dans les délais impartis. »

Indépendamment de la taille et de l’emplacement, la sécurité est une préoccupation commune à tous les clients de Carus. Comme tous les fournisseurs de transports en commun, les opérateurs de ferry ont dû renforcer les mesures de sécurité ces dernières années. Idem pour leurs opérations informatiques. « La sécurité est devenue de plus en plus importante pour nous. D’autres opérateurs ont été touchés par des attaques de ransomware. Notre secteur n’est plus à l’abri », explique John Bertell.

Avec les IBM Bare Metal Servers, Carus et ses clients savent que leur environnement est entièrement dédié. « Nous consacrons beaucoup de temps et d’énergie à la mise en place de la sécurité dans nos centres de données afin de maintenir un environnement Zero Trust », explique John Bertell.