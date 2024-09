KBC a des activités dans toute l’Europe par le biais de banques et de compagnies d’assurance en propriété exclusive avec un haut niveau d’autonomie locale sur ses grands marchés : Belgique, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie et Irlande. Bien que les réglementations relatives aux services financiers soient largement définies au niveau national, ces entités de KBC relèvent également du champ de compétence de l’Union européenne (UE) et de la Banque centrale européenne (BCE). Plusieurs réglementations nouvelles ou mises à jour, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la Directive sur les services de paiements (DSP 2) ont défini, en plus des attentes de la BCE, en matière de supervision de la cyberrésilience, des exigences plus strictes pour le groupe et ses filiales, notamment en ce qui concerne le signalement des cyberincidents, des violations de données, et la réponse qui y est apportée.

En 2016, KBC a formé son équipe Cyber-Expertise and Response (CERT) dans son siège social à Bruxelles (Belgique). L’équipe est chargée d’orchestrer la réponse aux cybermenaces au sein des différentes entités du groupe en Europe. Même si la CERT devait superviser de manière centralisée son processus de réponse aux incidents, elle ne voulait cependant pas créer un service d’envergure pour cela. Les différentes entités européennes et internationales du groupe disposaient d’équipes de sécurité et de réponse aux incidents bien établies et presque totalement autonomes. Plutôt que de faire double emploi, la CERT devait prolonger leur activité, et en fin de compte augmenter l’effort global de cybersécurité du groupe grâce à une sensibilisation accrue et à une coordination des réponses au niveau global.

KBC recherchait un mécanisme qui permettrait à la CERT d’enregistrer et de visualiser les menaces dans les différentes entités du groupe, puis de générer les réponses et les rapports (localement et au niveau du groupe) requis par les différentes réglementations.

Kris Caron, responsable de la gestion des crises et des incidents au sein de la CERT, décrit ainsi la relation de l’équipe avec les bureaux de sécurité au niveau national : « Si un incident concerne plus d’un pays, ou si nous y sommes spécifiquement invités par la direction locale ou le siège, nous prenons le relais, mais sinon, nous restons en mode soutien. Nous avions donc besoin d’avoir une vue d’ensemble unique sur tous les incidents.

KBC recherchait une solution capable de mettre en œuvre des protocoles de réponse pour différents types d’incidents afin de maintenir une certaine cohérence au sein du groupe. Ces protocoles indiquent un processus étape par étape – dont certaines parties peuvent être automatisées – pour répondre à des incidents spécifiques. Par exemple, lorsqu’un logiciel malveillant est détecté sur les ordinateurs d’une banque, le protocole décrit les étapes à suivre pour signaler le problème à la hiérarchie, le confiner et le résoudre.

« Nous avions besoin de quelque chose qui permettrait à la CERT de coordonner la réponse, qui s’intégrerait aux outils existants et qui automatiserait certaines interventions », explique M. Caron. « En outre, la solution devait être rapide. Nous sommes soumis à de nombreuses réglementations différentes en matière de signalement, l’une d’entre elles étant l’obligation (définie par la BCE) de signaler les cyberincidents dans un délai maximal de deux heures après qu’ils se sont produits. »