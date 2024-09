Depuis que la conformité à la directive DSP2 est un impératif pour les banques, IBS Bulgaria observe une adoption étendue de sa nouvelle plateforme. « Elle permet à nos utilisateurs de remplir leurs obligations en matière de DSP2, mais aussi de réaliser leur intégration très rapidement », se félicite Svilen Stanchev. « Ce qui prenait autrefois deux mois avec des outils vétustes peut être à présent bouclé en une semaine, avec à la clé des délais de commercialisation grandement réduits pour les nouveaux services. Cela nous permet également d’être plus rapides : lorsque nous avons des projets de suivi, souvent nous pouvons tout préparer pour le lancement avant la signature du contrat. »

Il continue : « Beaucoup de nos clients rapportent aussi une baisse énorme des coûts, car nous leur avons donné les compétences et les outils nécessaires pour gérer par eux-mêmes les intégrations. En cas de problème, ils ont la visibilité requise pour remonter à sa racine. Ils savent quel système sous-tend l'intégration et peuvent tout résoudre rapidement. »

« Récemment, j'ai eu une conversation avec le directeur financier de l'un de nos clients, qui est en train de moderniser sa plateforme numérique », confie Goran Angelov.« En découplant les services bancaires en ligne des anciennes solutions back-end de l'entreprise, il s'attend à ce que son organisation soit beaucoup plus rapide.Par exemple, ses équipes ont pu créer un nouveau portefeuille pour s'intégrer aux services de paiement Apple et Google en quelques semaines seulement. »

IBS Bulgaria et ses clients ne regrettent pas d'avoir choisi la technologie IBM et la livraison optimisée via ESA pour développer ces capacités d'intégration simplifiées et accélérées.

« À l'heure actuelle, environ 90 % des banques ouvertes en Bulgarie sont développées sur la pile d'intégration IBM et reposent sur la technologie IBM », précise Goran Angelov. « IBM API Connect et IBM Cloud Paks sont des technologies d'intégration très fiables : il n'y a aucun risque à établir vos services sur IBM Integration Bus.Vous pouvez faire confiance à son expertise. Tout le monde parle maintenant des microservices et des conteneurs. À nos yeux, seul IBM possède la vision pour créer tous ces composants dans une couche conteneurisée commune. Notre choix de tout standardiser et baser sur IBM était donc une évidence. »