IBM Global Chief Data Office

Le Global Chief Data Office d’IBM, chargé de développer une architecture de référence et un ensemble de services communs pour aider les départements commerciaux à préparer leurs magasins de données au RGPD, a sélectionné IBM Information Governance Catalog pour le magasin central de données de confidentialité (le catalogue de confidentialité) et IBM Data Risk Manager pour mettre à disposition des dirigeants et de leurs équipes un centre de contrôle visuel des risques relatifs aux données : le tableau de bord des risques relatifs à la réglementation.

En offrant un tableau de bord utilisable par l’entreprise, Data Risk Manager aide les responsables de la confidentialité et les responsables des données à tous les niveaux d’IBM à déceler, à analyser et à visualiser les risques métier relatifs aux données pour leur permettre de prendre des mesures correctives. Au cours des mois précédant la date de mise en application du RGPD, Data Risk Manager était par exemple capable de fournir des informations sur les cas où les données personnelles pouvaient être déplacées vers un système doté de meilleurs contrôles pour les protéger, sur ceux où elles devaient être chiffrées, ou sur ceux où elles pouvaient être tout simplement supprimées. Les visualisations comprennent des cartes d’hébergement des données ainsi que des graphiques axés sur les risques et les vulnérabilités.

Désormais, en s’appuyant sur les informations hébergées dans le catalogue de confidentialité au niveau du magasin de données et des applications, Data Risk Manager peut fournir des réponses à la question de base qu’un régulateur se poserait : quelles sont les données personnelles dont vous disposez ? A quoi servent-elles ? Quelles sont les applications, les processus métier et les personnes qui y ont accès ? Qui est le propriétaire de ce magasin de données en particulier et quel est son emplacement ? A mesure que des modifications sont apportées au catalogue de confidentialité, les informations mises à jour sont reflétées dans le tableau de bord, ce qui répond de façon continue à l’exigence de conformité aux multiples réglementations en matière de confidentialité des données, y compris le RGPD.

Data Risk Manager peut agir au niveau mondial dans l’ensemble de l’entreprise, par département commercial ou par application, permettant aux utilisateurs de ne voir que les données pertinentes pour leur rôle. Le directeur de la confidentialité et le responsable de la confidentialité des données d’IBM peuvent voir l’état des données personnelles sensibles à l’échelle de l’entreprise, par exemple, tandis qu’un responsable de la confidentialité des données au niveau d’un département commercial ne peut voir que les données relatives à ses activités ou à son site.