IBM InfoSphere® Information Governance Catalog est un outil web qui vous permet de découvrir, de comprendre et d'analyser les informations. Vous pouvez créer, gérer et partager un langage commercial commun, documenter et mettre en œuvre des politiques et des règles, et suivre la traçabilité des données. À associer avec IBM Watson Knowledge Catalog pour exploiter les ensembles de données existants et étendre votre investissement dans le catalogue de gouvernance de l'information sur site au cloud. Un catalogue de connaissances vous permet de mettre les métadonnées collectées entre les mains des travailleurs du savoir afin que les communautés de science des données et d'analyse puissent accéder facilement aux meilleurs actifs pour leur objectif, tout en respectant les exigences de gouvernance de l'entreprise.