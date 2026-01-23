IBM a débloqué 3,5 milliards de dollars de gains de productivité grâce à l’IA, au cloud hybride, à l’automatisation et à l’expertise en matière de conseil, et ce chiffre ne fait qu’augmenter.
IBM a rencontré des obstacles similaires à ceux de nombreux clients. Dans l’ensemble de l’entreprise, les analystes étaient submergés par des tâches répétitives au lieu de fournir des analyses stratégiques.
En RH, les employés passaient collectivement des heures à chercher des politiques concernant les déplacements et les avantages sociaux dans plus de 175 pays, tandis que les managers pouvaient passer environ 15 à 20 minutes sur chacun des milliers de transferts annuels d’employés. L’approvisionnement reposait sur plus de 40 systèmes différents, ce qui signifiait que les équipes devaient naviguer dans des dizaines de référentiels déconnectés pour répondre aux questions des fournisseurs. En informatique, les centres d’assistance étaient submergés par des tickets de routine, notamment pour la réinitialisation des mots de passe.
Dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement, avec plus de 10 millions d’expéditions, 350 000 références et plus de 200 fournisseurs de pièces de production directe répondant à la demande de plus de 170 pays, IBM a dû faire face à une volatilité croissante, à des perturbations fréquentes et à des données très fragmentées. Le résultat a été une prise de décision lente et manuelle, ainsi qu’une visibilité limitée de bout en bout, ce qui a conduit à des occasions manquées d’optimiser les stocks, de réduire les coûts et d’améliorer la performance logistique. Les équipes souffraient également d’un accès tardif à des informations précises et à jour dans les systèmes de chaîne d’approvisionnement, de vente et financiers, ce qui a entraîné des inefficacités, une mauvaise coordination entre les parties prenantes et une incapacité à identifier et atténuer rapidement les risques.
Dans le secteur des ventes, les vendeurs numériques passaient collectivement un grand nombre d’heures chaque année à basculer entre cinq applications différentes pour soutenir les efforts de prospection. Les vendeurs étaient submergés par la complexité de la navigation dans plusieurs systèmes cloisonnés – allant des plateformes de contenu de vente et de la documentation produits aux outils de communication – pour récupérer du contenu pertinent, rédiger des messages de prospection et répondre aux questions des clients. Cette expérience fragmentée réduisait la productivité des vendeurs, ralentissait la progression des affaires et avait un impact sur la qualité de l’engagement client.
Le service fiscal d’IBM passait beaucoup de temps à agréger et à harmoniser manuellement de grands volumes de données granulaires provenant de multiples systèmes sources pour préparer les milliers de déclarations fiscales que l’entreprise dépose chaque mois, chacune étant alignée sur les réglementations spécifiques des juridictions individuelles.
Dans l’ensemble, le temps consacré au travail stratégique a diminué, les employés étant accaparés par des tâches fastidieuses.
L’objectif d’IBM n’était pas simplement de se transformer. Il s’agissait de créer un schéma directeur de productivité à l’échelle de l’entreprise en utilisant l’IA, le cloud hybride et l’automatisation, ainsi que des technologies de partenaires stratégiques et notre expertise en matière de conseil.
Au cœur de cette transformation se trouvait un cadre d’exécution qui a permis à IBM de déployer le changement à l’échelle de l’entreprise de la manière suivante :
Ce processus n’était pas seulement un changement technologique, mais aussi un changement culturel ; il a favorisé la rapidité, la responsabilité et l’amélioration continue dans l’ensemble de l’entreprise.
En exploitant des leviers clés, notamment l’IA et d’autres technologies, IBM a réalisé 3,5 milliards de dollars de gains de productivité, et le montant total des avantages devrait atteindre 4,5 milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2025.
Impact à l’échelle de l’entreprise
Conception de plus de 155 cas d’utilisation de l’IA pour les fonctions essentielles dans le but de rationaliser le travail et d’accélérer la prise de décisions.
Impact spécifique au domaine
Impact futur
IBM développe également AskIBM pour rassembler et orchestrer des agents et des assistants d’IA spécifiques à un domaine, afin de les rendre plus accessibles et de les intégrer de façon fluide aux workflows des employés, dans le cadre de notre stratégie tournée vers l’avenir.
IBM est une entreprise technologique multinationale au riche héritage, fondée en 1911. Nous servons une clientèle diversifiée, offrant une large gamme de produits et services dans les domaines du cloud computing, de l’IA, de l’analytique des données et du conseil. IBM est reconnu pour son engagement en faveur de l’innovation, avec un accent particulier sur la recherche et le développement. Notre personnel compte des professionnels talentueux, contribuant au chiffre d’affaires conséquent d’IBM et à son influence dans le secteur technologique.
