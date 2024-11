La plateforme cloud hybride d’IBM est confrontée à un défi complexe : héberger de nouvelles applications d’IA aux côtés des 2 000 workloads existants qui composent les opérations métier d’IBM.1 Si vous comptez héberger des applications d’IA sur une plateforme cloud hybride, vous devez tenir compte de certaines exigences :

Les applications d’IA doivent être conformes aux exigences de l’entreprise en matière de propriété intellectuelle.





Les outils de développement être simples et favoriser la productivité lorsqu’ils servent à créer des applications qui utilisent du contenu d’IA générative.





Les données sensibles doivent être gérées de manière sécurisée tout au long de leur ingestion et de leur utilisation.





Les environnements d’hébergement doivent être rentables en termes de ressources matérielles, de développement et d’opérations.





Certains workloads d’IA doivent être hébergés sur site et exigent la prise en charge des mêmes environnements d’IA sur le matériel local.

Au départ, l’organisation du responsable des technologies de l’information d’IBM hébergeait une base de données vectorielle et des modèles d’IA générative utilisant des processeurs graphiques (GPU) provisionnés coûteux. Même si cette option était efficace, elle n’était pas optimale. Pendant les pics d’activité, les équipes de développement et de production se faisaient concurrence pour l’allocation des ressources, finissant par entraîner l’acquisition de GPU supplémentaires, qui restaient inactifs pendant les creux.



De plus, cet environnement complexe obligeait l’équipe chargée des opérations à consacrer plus de temps à la gestion des clusters d’IA. Il fallait entre autres obtenir les ressources, appliquer les correctifs et gérer la résilience.







1Les données sur les applications de cloud hybride IBM ont été obtenues via le tableau de bord ServiceNow de gestion du portefeuille d’applications IBM Superset le 30 septembre 2024.