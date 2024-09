Depuis plus de 20 ans, Hoffmann Neopac s’appuie sur SAP ERP, qui s’exécute sur des serveurs IBM Power Systems dans son propre centre de données sur site. Auparavant, l’entreprise utilisait les modules SAP ERP suivants pour soutenir ses opérations : comptabilité financière, contrôle de gestion, contrôle de gestion et analyse de rentabilité, planification de la production, gestion de la chaîne d’approvisionnement, gestion des matériaux, gestion de la qualité, intégration intelligente et informations de fabrication, gestion étendue des entrepôts, ventes et distribution, services de commerce international, gestion des ressources humaines, gestionnaire de performance des applications et gestionnaire de solutions SAP. L’équipe s’est rendu compte que ces applications ne fournissaient pas les analyses en temps réel et les informations opérationnelles nécessaires à l’optimisation de l’entreprise.

Pour exploiter l’analytique en temps réel, l’entreprise a décidé de passer à la suite SAP S/4HANA en mémoire de dernière génération et, après un processus d’évaluation approfondi, a opté pour une mise en œuvre entièrement nouvelle.

Frank Werdermann se souvient : « Nous avons utilisé plus de 150 questions et critères pour l’évaluation des solutions ERP. Nous avons évalué les solutions de plusieurs éditeurs de logiciels, mais nous avons rapidement réalisé que SAP S/4HANA offrait le pack le plus complet. Nous avions tellement développé notre environnement SAP ERP existant au fil des décennies qu’une mise en œuvre entièrement nouvelle constituait la solution la plus rapide et la plus simple ».

Pendant la période d’évaluation, Hoffmann Neopac a également pris la décision d’externaliser l’hébergement de son nouveau paysage SAP auprès du partenaire commercial IBM Gold, WAGNER AG.

« Nous sommes une entreprise de conditionnement, pas une société informatique, et cela n’avait plus de sens de consacrer autant de temps et d’efforts à la gestion de notre environnement SAP », explique Frank Werdermann. « Il faut au moins deux personnes avec un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour gérer une solution sur site, ce qui n’est pas logique pour la plupart des petites et moyennes entreprises. Pour permettre à notre équipe informatique de se concentrer sur son cœur de métier, nous avons décidé de confier l’hébergement et la gestion quotidienne des infrastructures aux experts dont c’est le métier, et de profiter de leur expérience sur divers environnements et auprès de différentes entreprises.