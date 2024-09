IBM Network Advisor est un outil de gestion logicielle en option qui fournit une interface utilisateur améliorée et des fonctionnalités supplémentaires pour simplifier la gestion Fibre Channel de type B. Il permet de diagnostiquer et de résoudre les problèmes afin d'optimiser le temps de fonctionnement, d'accroître l'efficacité opérationnelle et de réduire les coûts. L’interface pilotée par un assistant réduit les temps de déploiement et de configuration en permettant de gérer les structures, les commutateurs et les ports en tant que groupes. Les tableaux de bord personnalisables affichent les performances et les indicateurs de santé.