Formez PA est l’agence technique du ministère de l’Administration publique en Italie, spécialisée dans les processus de transformation et de modernisation du secteur public. L’agence a identifié un défi qui concernait non seulement le secteur public italien, mais également d’autres institutions non publiques. Les institutions publiques et leurs services opéraient souvent en silos, chacun avec ses propres profils professionnels et sa terminologie. Ce manque de standardisation, associé à une approche obsolète de la gestion des ressources humaines qui ne favorisait pas la flexibilité organisationnelle et le développement professionnel, entravait la collaboration et l’échange de données, ce qui était source de confusion.



Formez PA a constaté qu’en l’absence d’un cadre consolidé commun à toutes les institutions, l’utilisation généralisée de terminologies différentes pour classer les profils professionnels compliquait la comparaison et l’intégration de ces profils. La collaboration entre les agences était donc compromise, ce qui entraînait souvent des retards dans la prestation des services et ralentissait le travail des équipes.



Ce manque de standardisation entraînait également des incohérences dans les données. Les divergences terminologiques entre les institutions ont entraîné des inexactitudes dans la collecte, l’analyse et l’interprétation des données, compromettant ainsi la qualité des processus décisionnels. Ces incohérences ont mis en évidence la nécessité d’une solution globale permettant de classer de manière uniforme les profils professionnels et d’inclure un ensemble de compétences, également appartenant à un dictionnaire unique, pour chaque profil. Une telle solution favoriserait des relations plus fluides entre les différentes administrations publiques. Formez PA a donc cherché à mettre en place une solution capable d’unifier et de standardiser les processus, les profils terminologiques et les compétences, afin d’améliorer la collaboration entre les agences et l’efficacité de la prestation de services au sein des entités gouvernementales italiennes.