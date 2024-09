Basée à Coventry, au Royaume-Uni, E.ON est l’une des plus grandes entreprises énergétiques du Royaume-Uni, avec plus de six millions de clients. Son objectif est d’assurer un rôle de leader dans la transition énergétique en proposant des solutions intelligentes, durables et personnalisées pour les clients, les entreprises et les communes. Sa division UK Solutions (lien externe à ibm.com) propose des solutions aux consommateurs, aux entreprises et aux communautés pour la transition énergétique verte. E.ON a investi de manière significative dans le secteur des solutions en aval et propose une gamme de solutions et de services énergétiques aux clients résidentiels et commerciaux, notamment l'approvisionnement en énergie, les systèmes de chauffage et de refroidissement, l'énergie distribuée, la recharge des véhicules électriques et des conseils en matière d'efficacité énergétique. Elle fait partie du groupe E.ON, l'un des plus grands fournisseurs européens d'énergie, de réseaux et de solutions durables.