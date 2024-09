Start-up fintech et partenaire commercial d'IBM dont le siège social se trouve en Suède, Edger Finance (lien externe à ibm.com) vise à devenir la solution de référence que les investisseurs peuvent utiliser pour naviguer sur le marché boursier et prendre de meilleures décisions en matière d'investissement.

En 2023, Edger a rejoint le programme IBMFintechx (lien externe à ibm.com) et a commencé à collaborer avec IBM Client Engineering et IBM Innovation Studio. L'objectif de cette mission était de renforcer les processus et la plateforme de l'entreprise en pilotant l'IA générative (gen AI). Cette collaboration a abouti à la création de trois processus assistés par l'IA qui sont proposés en suédois et en anglais et qui ont été explorés au cours d'un projet pilote de produit minimum viable (MVP) d'une durée de quatre semaines :

Le premier accélère et simplifie la création d'un résumé du PDG à partir des rapports trimestriels des entreprises.

Le second automatise l’extraction des points de données contenus dans chaque rapport.

La troisième permet aux investisseurs d'interagir avec les données du rapport par le biais d'un flux de questions-réponses.

Chaque assistant s'appuie sur IBM watsonx.ai, une suite intégrée d'outils d'IA conçue pour une gestion collaborative des données et une automatisation des processus riches en sécurité. Le troisième assistant utilise également IBM watsonx™ Assistant, une plateforme d'IA conversationnelle qui offre une assistance automatisée en libre-service. « Cette pile technologique nous donne un avantage concurrentiel, car elle permet à la plateforme de classer et d'analyser automatiquement les rapports trimestriels », ajoute Petter Hattenbach, fondateur et PDG d’Edger.

Les tests effectués pendant le projet pilote ont montré des résultats clairs et un grand potentiel pour l'IA générative chez Edger :

Amélioration de 90 % du délai de traitement des données trimestrielles des rapports. Alors qu'auparavant le processus pouvait prendre jusqu'à une semaine, le projet pilote a démontré qu'il pouvait être réalisé en seulement quatre heures.

Amélioration d'environ 96 % du temps nécessaire pour résumer les points principaux d'un rapport de plus de 30 pages. Alors qu'auparavant un analyste pouvait mettre jusqu'à une demi-heure pour effectuer cette tâche, le projet pilote a démontré qu'elle pouvait être accomplie en quelques secondes.

Le projet pilote a également mis en évidence plusieurs avantages potentiels pour les investisseurs de détail, tels qu'une plus grande efficacité dans la collecte et l'examen des données d'investissement, ainsi qu'une meilleure pertinence et personnalisation des informations fournies à chaque investisseur utilisant la plateforme. En offrant aux investisseurs la possibilité d'interagir avec chaque rapport, Edger leur permet de trouver, d'analyser et d'agir plus facilement sur les informations les plus pertinentes pour eux et leur stratégie d'investissement. Le projet pilote prouve également que la solution d'Edger peut être utile aux entreprises qui souhaitent exploiter les données, ce qui a été reconnu par le partenaire du programme Handelsbanken (lien externe à ibm.com), qui a décerné à Edger le prix du « Meilleur produit d'entreprise ».

« Notre partenariat avec IBM dans le domaine de l’IA générative a été tout simplement transformateur. Grâce à nos efforts combinés, nous avons efficacement mis sur le marché un MVP, permettant des applications immédiates dans le monde réel et repoussant les limites de ce que l'IA générative peut réaliser, à la fois dans l'environnement actuel et dans les efforts futurs », conclut M. Hattenbach.