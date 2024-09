EDEKA exploite plus de 900 marchés alimentaires et de boissons en association avec ses commerçants indépendants en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et dans les régions voisines de Basse-Saxe et de Rhénanie-Palatinat. Parmi ces marchés, près de 700 sont des magasins d’alimentation complets sous les enseignes EDEKA et Marktkauf, et la majorité des plus de 250 magasins de boissons sous l’enseigne trinkgut. Le producteur de viande Rasting et la boulangerie Busch appartiennent également à la société coopérative basée à Moers. EDEKA Rhein-Ruhr a généré un volume de ventes d’environ 5,9 milliards d’euros en 2022. Avec près de 50 000 employés, l’entreprise régionale est l’un des plus grands employeurs et entreprises de formation de la région.