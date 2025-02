Grâce à son architecture RAG unique, la solution EasyAnswer JINN/RAG-Opt s’appuie sur les données de l’entreprise pour apporter aux opérateurs des suggestions de réponses aux questions qu’ils posent. Cela leur permet d’effectuer des recherches de manière efficace et de s’appuyer sur l’historique des conversations passées pour apporter des réponses pertinentes aux clients.



La solution EasyAnswer JINN/RAG-Opt intègre une série de services d’IA IBM pour offrir la meilleure expérience possible aux opérateurs des centres d’appel et à leurs clients :

IBM watsonx Assistant, qui fournit des agents virtuels assurant un service client cohérent, naturel et conversationnel.





IBM watsonx.ai, un studio dédié aux entreprises utilisant l’IA générative et le machine learning.



IBM Watson Discovery, un moteur de traitement de documents qui automatise la découverte de données et d’informations grâce au traitement automatique du langage naturel et améliore ainsi les connaissances et la productivité des employés.

L’utilisation plus fréquente d’EasyAnswer JINN/RAG-Opt permettra de recueillir de nouvelles informations et de corriger les connaissances existantes, et donc d’améliorer et de normaliser la qualité des réponses fournies par l’IA. On s’attend à ce que cela booste l’efficacité des processus, notamment en réduisant le temps de réponse par opérateur, en renforçant la productivité par une augmentation du nombre de réponses par heure par opérateur, et en éliminant le besoin de compétences spécifiques.