Le DWP a compris que sa transformation devait se produire en deux étapes.Il fallait tout d'abord reprendre le contrôle de son parc informatique, délégué depuis plusieurs années à des fournisseurs tiers qui assuraient le support de ses systèmes, puis ensuite réorganiser les processus de gestion informatique et former l'équipe interne à la conduite du changement. En interne, ce projet était baptisé opération « World Class Service ».

En premier lieu, l'équipe du DWP a décidé d'engager IBM Consulting pour établir une nouvelle architecture cloud hybride qui permettrait à l'agence d'héberger ses systèmes les plus critiques et ses données sensibles dans un environnement cloud privé riche en sécurité, tout en tirant parti des services de cloud public le cas échéant pour accroître l'agilité et la rentabilité.

En utilisant les installations fournies par Crown Hosting Services, l'équipe du DWP et IBM ont conçu et approvisionné deux nouveaux centres de données ultramodernes, reliés aux centres de données existants du DWP et testés de bout en bout pour garantir une disponibilité et une résilience élevées. Cette nouvelle infrastructure est entièrement virtualisée et configurée en tant que cloud privé, offrant une plus grande flexibilité que le modèle précédent, qui exécutait principalement les applications sur des serveurs physiques distincts.

Ensuite, l'équipe en charge du projet a commencé à déplacer les applications critiques du DWP vers ces nouveaux centres de données, utilisant à cette fin la méthode de migration éprouvée d'IBM. Les applications les plus importantes et les plus complexes ont été migrées en plusieurs vagues, tandis que les applications plus petites, moins critiques ou à moindre risque ont été transférées une à une, à la chaîne.

L'équipe a pris en compte les besoins uniques de chaque système en termes de délais, de virtualisation, de redéploiement, de correction et de substitution des applications pour parvenir à améliorer les performances et la stabilité tout en réduisant les coûts d'infrastructure.

L'équipe a mené un plan de migration ambitieux sur dix mois, déplaçant au total de plus de 60 applications vers 1 500 serveurs virtuels. Reposant sur une architecture de cloud privé hautement évolutive et soutenus par quatre pétaoctets de stockage, les nouveaux centres de données ont la capacité requise pour prendre en charge les workloads du DWP pour les années à venir.