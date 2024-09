Alors que le rythme de l'innovation dans les médias en ligne, les jeux et les réseaux sociaux continue de s'accélérer, Internet devient rapidement le support par défaut du divertissement, en particulier chez les millenials.Si on extrapole cette tendance, il est probable que la prochaine génération - aujourd'hui encore enfant - consommera des médias et des divertissements presque exclusivement par l'intermédiaire d'Internet.

Quiconque a déjà vu un enfant en bas âge collé à sa série préférée sur une tablette, ou un enfant de dix ans jouer à Minecraft en ligne avec ses amis, est disposé à croire à la réalisation de cette prophétie.Bien sûr, Internet joue un rôle plus important que jamais dans la vie des enfants : c'est une façon plus pratique de consommer des médias traditionnels, mais aussi de nouvelles catégories de divertissement, comme le streaming vidéo sur des sites tels que Twitch.

Cependant, comme les enfants passent de plus en plus de temps sur Internet, le risque qu’ils entrent en contact avec un contenu inapproprié devient de plus en plus inquiétant pour les parents. On observe désir croissant de fixer des limites claires à ce que les enfants peuvent voir et faire en ligne, mais à moins de vérifier chaque site manuellement, il est presque impossible pour les parents d’obtenir une surveillance efficace de l’activité en ligne de leurs enfants.

Le produit de Cloud-Nanny's, ChildRouter, a été développé pour donner aux parents un moyen facile de surveiller et de gérer l'utilisation d'Internet par leur famille. ChildRouter est un routeur Internet innovant qui permet aux parents de gérer l'accès à des catégories de sites par appareil, afin qu'ils puissent garder leurs propres PC et ordinateurs portables sans entrave, tout en empêchant les téléphones et tablettes de leurs enfants de visiter des sites inappropriés.

Pour faire passer son produit à la vitesse supérieure, Cloud-Nanny souhaitait aller au-delà de l'établissement manuel de listes noires ou blanches de sites, en créant un système de filtrage plus sophistiqué et plus intelligent, capable de reconnaître automatiquement lorsqu'un site est susceptible de ne pas convenir à un public particulier.