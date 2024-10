Avec son siège social canadien basé à Markham, IBM est une pierre angulaire de la communauté technologique de la ville depuis le début des années 1980. Les responsables de la ville de Markham ont été heureux d’apprendre qu’IBM avait récemment créé un outil de communication COVID-19 basé sur la technologie de l’IA et qu’il pouvait le mettre en place pour la ville en peu de temps.

Lorsque des rapports ont fait état, fin 2019, d'une épidémie de coronavirus en Chine à Wuhan, les ingénieurs d'IBM ont construit de manière proactive la plateforme d'agents conversationnels IBM watsonx Assistant for Citizens. L’outil a été spécialement conçu pour aider les gouvernements, les établissements de santé et les établissements universitaires à fournir des informations automatisées et à jour au public dans un format intuitif de type conversation.

Watson Assistant for Citizens combine les capacités d'IBM Watson Natural Language Understanding avec la technologie IBM Watson Discovery pour comprendre et répondre aux questions fréquentes sur la COVID-19. Pour s'assurer que les utilisateurs obtiennent des informations provenant de sources fiables, la plateforme collecte ses informations sur le site Web de la ville de Markham, l'Agence de santé publique du Canada, le ministère de la santé de l'Ontario et la santé publique de la région de York.

IBM et le personnel des communications et des technologies de l'information de Markham ont commencé à travailler ensemble le dernier jour du mois de mars. Dix-neuf jours plus tard, IBM et la ville de Markham ont présenté l'IBM watsonx Assistant for Citizen lors d'une annonce virtuelle spéciale et ont mis en ligne le chatbot sur le site web de la ville. Dix jours plus tard, l'équipe a lancé l'agent conversationnel téléphonique, accessible via un numéro vert. La ville a récemment lancé le service sur l'application mobile Access Markham, facilitant ainsi l'accès aux informations sur la COVID-19.

« Alors que nous continuons à fournir des services municipaux essentiels à la population de Markham, cet agent se révélera être un outil extrêmement utile pendant cette urgence de santé publique. En fait, je dirais qu’il s’agit d’un outil essentiel et nécessaire », déclare Frank Scarpitti, maire de la ville de Markham.