Comté d'Honolulu

En 2017, Honolulu a officiellement lancé Lōkahi, la plateforme d'entreprise destinée à prendre en charge toutes les fonctions métier la ville. « Cela fait bientôt deux ans que nous avons commencé à déployer ce système, et il est déjà très complet », explique M. Wong. « La partie cartographique de Lōkahi comporte plus de 14 000 couches, ce qui représente une énorme quantité d'informations par rapport à ce à quoi la plupart des villes ont accès. »

Grâce à sa nouvelle approche basée sur les services, la ville réalise un gain de temps de développement considérable, libérant des ressources précieuses pour d'autres tâches. « Par exemple, si nous devons configurer une tâche comme un formulaire de contact qui affiche les dates de congé ou les jours ouvrables officiels de la ville, nous n'avons à le faire qu'une seule fois», explique Wong. « Avant, il fallait coder la procédure dans une application, alors que maintenant tout est accessible dans une bibliothèque d'API commune. »

De plus, l'architecture intégrée présente d'importants avantages pour les employés municipaux. L'interface utilisateur commune à tous les services offre aux employés de la ville un accès rapide et simplifié à de nouveaux rôles. Et l’interface partagée apporte un avantage décisif en cas d'urgence.

« Disons que vous travaillez dans les services de police et que vous utilisez un logiciel tous les jours pour vos tâches quotidiennes. » observe M. Wong. « Si l'application est la même pour les opérations d'urgence, vous n'avez pas à vous rappeler comment cela fonctionne lorsque vous êtes sous pression. Si tout le monde dans la ville utilise la même application tous les jours, quel que soit l'état opérationnel dans lequel nous évoluons, nous pouvons fonctionner plus facilement quelles que soient les conditions. »

Poursuivre la modernisation de l'environnement informatique de la ville et l'extension de la plateforme Lōkahi représente un effort considérable. « Il ne s'agit pas simplement de relooker quelques applications existantes et d'y ajouter une page Web moderne, », explique M. Wong. « Il fallait construire une nouvelle architecture et une nouvelle conception de l'ensemble : matériel différent, applications différentes, bases de données différentes, méthodologie de développement différent ».

Avec un département informatique allégé et la volonté constante de réduire les coûts, Mark Wong a trouvé dans Sirius le partenaire parfait pour aller de l'avant. « Sirius est comme une extension de notre personnel », explique-t-il. « IBM évolue dans la même direction que nous, avec une approche basée sur le Web fondée sur des normes et des plateformes d'application émergentes, et Sirius est essentiel pour nous accompagner sur cette voie. »