Ils étaient simultanément chargés d'intégrer des ingénieurs qui étaient (traditionnellement) habitués à travailler dans un seul domaine/environnement client. Tout au long de ce processus d'intégration, l'équipe de Jerry devait s'assurer que chaque technologie avait traversé le processus de gouvernance approprié pour garantir que les niveaux de service et d'exploitation étaient respectés et conformes au modèle opérationnel de Capita.

Bien que ce processus d'intégration soit en cours, Capita a également mis l'accent sur le cloud. Le cloud a permis à l'équipe d'adopter une approche plus souple de la fourniture d'applications sans avoir à se préoccuper du matériel coûteux et des dépenses d'investissement, mais cette approche souple a introduit de nouveaux défis. L'équipe a rapidement compris qu'elle ne pouvait plus se fier à son approche manuelle de la gestion des ressources au fur et à mesure qu'elle avançait dans son parcours cloud.

Avant l'introduction de la solution d'optimisation des coûts du cloud hybride IBM® Turbonomic®, l'équipe s'est appuyée sur de nombreuses feuilles de calcul et une intervention manuelle pour suivre la consommation des ressources, la prolifération et les prévisions des machines virtuelles. Cette approche manuelle l'a obligée à être très réactive plutôt que proactive dans la gestion des ressources, ce qui a à son tour entraîné un taux plus élevé de problèmes de performance avec les machines virtuelles clientes et les plateformes elles-mêmes. Le défi que représentait la gestion d'un environnement contenant 11 100 charges de travail (5 100 sur site et 6 000 dans le cloud public) dépassait l'échelle humaine.