CAF Signalling, une division de CAF Group chargée des systèmes de signalisation ferroviaire, est une société espagnole qui conçoit et propose des solutions complètes de signalisation et de contrôle ferroviaires dans le monde entier.



Son équipe dédiée au développement de systèmes embarqués évolue au quotidien dans un environnement exigeant de documentation dense et complexe : les normes du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS, European Rail Traffic Management System). Ce travail implique une recherche, une interprétation et une mise en œuvre constantes, et, bien évidemment, une adaptation à l’évolution des normes. Celle-ci permet de garantir l’interopérabilité des trains entre différents pays.



Compte tenu de la nature complexe de cette tâche, accentuée par l’évolution continue des normes et la complexité de la documentation, CAF Signalling a pris conscience de son besoin d’une approche stratégique. L’objectif était de rationaliser l’accès aux informations de l’ERTMS, les rendant plus accessibles et permettant une intégration plus harmonieuse des normes changeantes.



En réponse à ce défi multidimensionnel, CAF Signalling a lancé un projet visant à identifier les outils les plus appropriés et à établir des connexions robustes qui amélioreraient la capacité de l’équipe à parcourir et à extraire les informations pertinentes de la documentation de l’ERTMS. L’ensemble visait à créer un workflow plus efficace, à réduire les complexités et à assurer une conformité harmonieuse des équipements CAF avec les exigences de signalisation ferroviaire, de façon à soutenir l’interopérabilité entre les réseaux ferroviaires internationaux.