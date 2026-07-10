BWI renforce ses opérations informatiques critiques au profit des forces armées allemandes

Afin de tirer parti de cette opportunité stratégique, BWI a conclu un partenariat avec IBM afin de mettre en place une base unifiée et intelligente pour ses opérations informatiques. L’objectif était de simplifier la manière dont les équipes surveillent, gèrent et optimisent des environnements informatiques stratégiques et complexes. Dès 2022, BWI a entrepris d’intégrer l’observabilité, l’analyse des performances et les workflows opérationnels au sein d’une couche commune d’intelligence opérationnelle, destinée à favoriser une prise de décision plus rapide et mieux éclairée, sous contrôle humain. Il ne s’agissait pas d’accumuler des outils supplémentaires, mais d’harmoniser les analyses, les actions et la gouvernance au sein de l’environnement informatique existant.

BWI a commencé à concevoir et à mettre en œuvre sa propre plateforme d’automatisation unifiée sur site, adaptée à ses exigences en matière de sécurité, de souveraineté et d’évolutivité. Cette plateforme combine observabilité en temps réel, optimisation intelligente des ressources et automatisation pilotée par des politiques, avec Red Hat Ansible Automation Platform servant de couche d’automatisation centrale. Ansible joue un rôle clé dans la normalisation des workflows, car il permet une automatisation reproductible et facilite la transition d’une administration manuelle vers des opérations mieux conçues et plus résilientes.

Grâce à une démonstration de valeur structurée, BWI a validé la manière dont IBM Instana Observability et IBM Turbonomic, qui font désormais tous deux partie de la plateforme IBM Concert, fonctionnent conjointement au sein de ce modèle opérationnel unifié. Instana offre une visibilité automatisée en temps réel sur l’ensemble des applications et de l’infrastructure, tandis que Turbonomic s’appuie sur ces informations pour formuler des recommandations continues, basées sur des politiques, afin d’aligner la capacité et le placement sur la demande des applications en temps réel. Ensemble, ces solutions offrent aux équipes opérationnelles une vue contextuelle partagée qui relie le comportement du système à une gestion efficace des ressources.

Cette approche intégrée permet à BWI de faire progresser l’automatisation de manière contrôlée et responsable. Les capacités existantes AIOps et Netcool Operations Insight (NOI) contribuent à la détection et à l’analyse proactives, tandis que les actions d’automatisation restent gérées par des politiques claires, des validations, des pistes d’audit et des mécanismes de restauration sécurisés. Les assistants intelligents, des fonctionnalités basées sur l’IA qui facilitent l’analyse et recommandent les prochaines étapes, fonctionnent sous supervision humaine, garantissant ainsi la traçabilité, la responsabilité et une souveraineté opérationnelle totale.

IBM Expert Labs a apporté son soutien à la conception de l’architecture, à l’implémentation et à la mise en service opérationnelle. BWI a ainsi pu déployer et intégrer ces capacités de manière fiable dans de vastes environnements entièrement sur site. Ensemble, IBM Instana, IBM Turbonomic, Ansible et les capacités AIOps constituent une base unifiée d’intelligence opérationnelle et d’automatisation qui apporte dès aujourd’hui une valeur opérationnelle, tout en préparant l’avenir vers une automatisation plus avancée, assistée par des agents, dans le cadre de la feuille de route à long terme de BWI.