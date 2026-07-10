BWI renforce ses opérations informatiques critiques au profit des forces armées allemandes

Tirer parti de l’observabilité unifiée et de l’optimisation pour garantir des services informatiques sécurisés et résilients
En tant que prestataire informatique des forces armées allemandes, la société BWI GmbH est chargée de fournir des services stratégiques, fiables et sécurisés, tant en Allemagne qu’à l’étranger. Avec environ 1,15 million d’actifs informatiques gérées sur plusieurs milliers de serveurs et un effectif de plus de 8 000 collaborateurs, BWI exploite l’un des environnements informatiques sur site les plus complexes et les plus importants sur le plan stratégique en Europe. Afin de continuer à garantir un niveau élevé de performance et de disponibilité opérationnelle, en particulier dans les scénarios de prestation de services informatiques, BWI évolue en permanence pour gagner en résilience, en transparence et en durabilité à long terme.
À mesure que les environnements d’applications se diversifiaient et que les infrastructures gagnaient en ampleur et en complexité, BWI a compris qu’il était possible d’améliorer encore la visibilité sur l’utilisation des ressources informatiques et les performances des services. Dans un contexte de volatilité des marchés du matériel informatique et de cycles d’approvisionnement chronophages, il est devenu de plus en plus important d’améliorer la transparence et de mettre en place une planification des capacités fondée sur les données afin de maximiser la valeur de l’infrastructure existante tout en conservant pleinement contrôle et souveraineté. Dans cette optique stratégique, BWI a pris le parti d’améliorer ses opérations informatiques sur le long terme en mettant l’accent sur la gestion proactive des services, l’automatisation intelligente et la prise de décision éclairée, en collaboration avec un partenaire capable de fournir à la fois une technologie éprouvée et une expertise approfondie, conformes à ses exigences en matière de gouvernance et de sécurité.
Afin de tirer parti de cette opportunité stratégique, BWI a conclu un partenariat avec IBM afin de mettre en place une base unifiée et intelligente pour ses opérations informatiques. L’objectif était de simplifier la manière dont les équipes surveillent, gèrent et optimisent des environnements informatiques stratégiques et complexes. Dès 2022, BWI a entrepris d’intégrer l’observabilité, l’analyse des performances et les workflows opérationnels au sein d’une couche commune d’intelligence opérationnelle, destinée à favoriser une prise de décision plus rapide et mieux éclairée, sous contrôle humain. Il ne s’agissait pas d’accumuler des outils supplémentaires, mais d’harmoniser les analyses, les actions et la gouvernance au sein de l’environnement informatique existant.
BWI a commencé à concevoir et à mettre en œuvre sa propre plateforme d’automatisation unifiée sur site, adaptée à ses exigences en matière de sécurité, de souveraineté et d’évolutivité. Cette plateforme combine observabilité en temps réel, optimisation intelligente des ressources et automatisation pilotée par des politiques, avec Red Hat Ansible Automation Platform servant de couche d’automatisation centrale. Ansible joue un rôle clé dans la normalisation des workflows, car il permet une automatisation reproductible et facilite la transition d’une administration manuelle vers des opérations mieux conçues et plus résilientes.
Grâce à une démonstration de valeur structurée, BWI a validé la manière dont IBM Instana Observability et IBM Turbonomic, qui font désormais tous deux partie de la plateforme IBM Concert, fonctionnent conjointement au sein de ce modèle opérationnel unifié. Instana offre une visibilité automatisée en temps réel sur l’ensemble des applications et de l’infrastructure, tandis que Turbonomic s’appuie sur ces informations pour formuler des recommandations continues, basées sur des politiques, afin d’aligner la capacité et le placement sur la demande des applications en temps réel. Ensemble, ces solutions offrent aux équipes opérationnelles une vue contextuelle partagée qui relie le comportement du système à une gestion efficace des ressources.
Cette approche intégrée permet à BWI de faire progresser l’automatisation de manière contrôlée et responsable. Les capacités existantes AIOps et Netcool Operations Insight (NOI) contribuent à la détection et à l’analyse proactives, tandis que les actions d’automatisation restent gérées par des politiques claires, des validations, des pistes d’audit et des mécanismes de restauration sécurisés. Les assistants intelligents, des fonctionnalités basées sur l’IA qui facilitent l’analyse et recommandent les prochaines étapes, fonctionnent sous supervision humaine, garantissant ainsi la traçabilité, la responsabilité et une souveraineté opérationnelle totale.
IBM Expert Labs a apporté son soutien à la conception de l’architecture, à l’implémentation et à la mise en service opérationnelle. BWI a ainsi pu déployer et intégrer ces capacités de manière fiable dans de vastes environnements entièrement sur site. Ensemble, IBM Instana, IBM Turbonomic, Ansible et les capacités AIOps constituent une base unifiée d’intelligence opérationnelle et d’automatisation qui apporte dès aujourd’hui une valeur opérationnelle, tout en préparant l’avenir vers une automatisation plus avancée, assistée par des agents, dans le cadre de la feuille de route à long terme de BWI.
En renforçant l’observabilité sur l’ensemble de son environnement informatique, BWI a amélioré sa gestion et sa fourniture de services stratégiques pour les forces armées allemandes. La visibilité en temps réel sur les applications et l’infrastructure offre aux équipes opérationnelles une compréhension plus claire du comportement des systèmes et de leurs interdépendances, ce qui leur permet d’intervenir plus rapidement et avec davantage d’assurance dans des environnements complexes et entièrement sur site. Cette vue opérationnelle partagée favorise une prise de décision cohérente et renforce la stabilité des services dans des conditions exigeantes.
Grâce à cette visibilité accrue, BWI est passé d’un dépannage réactif à une gestion plus proactive des services. Les problèmes potentiels peuvent désormais être identifiés et traités plus tôt dans leur cycle de vie. BWI parvient ainsi à éviter ou à gérer de manière proactive environ 30 000 interruptions réelles et potentielles de services informatiques chaque année. Cette approche améliore la fiabilité des services pour les utilisateurs finaux tout en permettant aux équipes opérationnelles de résoudre les problèmes plus efficacement et de se concentrer sur des initiatives à plus forte valeur ajoutée qui favorisent l’amélioration continue.
Une meilleure compréhension de l’utilisation de l’infrastructure a également renforcé les capacités de planification et de gestion des capacités de BWI. Dans certains environnements spécifiques, BWI a déterminé qu’il était possible de libérer jusqu’à 35 % de capacité potentielle et de l’utiliser plus efficacement, ce qui lui permet de reporter l’acquisition de matériel jusqu’à 12 mois lorsque cela est approprié. Ensemble, ces résultats ont renforcé sa résilience opérationnelle et ont fourni une base solide pour une évolution continue. La société est ainsi en mesure d’étendre l’automatisation de manière contrôlée et gouvernée, tout en conservant la supervision humaine, la responsabilité et une souveraineté opérationnelle totale.
BWI est l’un des plus grands prestataires informatiques d’Allemagne, fournissant des services stables, sécurisés et efficaces aux forces armées allemandes. Fondé en 2006, il a considérablement élargi son portefeuille de services pour y inclure des prestations de conseil spécialisées et le développement rapide de nouvelles solutions informatiques. Avec plus de 8 000 collaborateurs, BWI s’engage à faire progresser la numérisation des forces armées allemandes et à garantir leur disponibilité opérationnelle.
IBM Concert réunit observabilité, optimisation et résilience dans une vision opérationnelle unifiée. Il connecte les signaux à travers vos applications, votre infrastructure et vos réseaux, aidant les équipes à comprendre ce qui compte et à coordonner plus rapidement les actions dans les opérations hybrides.
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Les exemples de clients sont présentés pour illustrer la façon dont ces clients ont utilisé les produits IBM et les résultats qu’ils ont pu obtenir. Les performances, les coûts, les économies ou d’autres résultats réels dans d’autres contextes d’exploitation peuvent varier.