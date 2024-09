Lors de la deuxième année d'activité de Buzz Radar, l'équipe a commencé à collaborer avec IBM.

« IBM a immédiatement vu la valeur de ce que nous faisions et nous a demandé de créer des dashboards pour son équipe marketing, explique M. Charlton. Par coïncidence, c'est au même moment que l'IBM Cloud lançait des fonctions vraiment intéressantes. Nous avons donc commencé à envisager de migrer une partie de notre infrastructure vers ce dernier. »

L'équipe d'ingénierie de Buzz Radar a identifié trois avantages clés offerts par IBM Cloud par rapport à son fournisseur d'hébergement d'infrastructure existant.

« Tout d'abord, l'instauration de la confiance et de la sécurité autour de nos données et de nos connaissances a toujours été au cœur de notre activité, explique M. Charlton. Nous travaillons avec de grandes marques internationales, et nous avons besoin qu'elles nous fassent confiance pour intégrer leurs données marketing (qui sont incroyablement sensibles sur le plan commercial) dans notre plateforme. Elles soumettent nos systèmes à toutes sortes d'analyses de sécurité et de tests d'effraction, et depuis que nous sommes passés à IBM, nous avons toujours réussi avec brio. Se reposer sur IBM pour la sécurité et la résilience des données est très important pour notre crédibilité. »

Le deuxième avantage est la flexibilité. « Avec notre ancien fournisseur, nous payions un nombre fixe de serveurs physiques chaque mois, quelle que soit la demande sur nos applications, explique M. Charlton. Mais notre activité est très saisonnière : lors de grands événements ou campagnes par exemple, les volumes sur les médias sociaux explosent. Nous extrayons plus d'un demi-million de points de données par heure dans nos serveurs et réalisons des analyses très sophistiquées. IBM Cloud nous permet d'évoluer de manière fluide pour répondre à la demande, sans payer un centime de plus que ce dont nous avons besoin. »

Enfin, Buzz Radar s'appuie sur IBM Cloud pour fournir un accès aux technologies cognitives révolutionnaires d'IBM Watson.

« Dès le début, nous pouvions voir qu'IBM Watson nous offrirait des technologies révolutionnaires pour lesquelles nous pourrions voir des applications incroyablement précieuses, explique M. Charlton. Nos clients ont également manifesté un vif intérêt pour les technologies Watson, mais ils ne possédaient pas l'expertise nécessaire pour les intégrer dans leurs propres systèmes. Nous avons donc saisi l'opportunité de leur servir de passerelle. »

Aujourd'hui, la société utilise IBM Watson Natural Language Understanding pour fournir une analyse flexible et multilingue des émotions, des intentions et des sentiments pour Twitter, Facebook et d'autres contributions aux réseaux sociaux.

« Les capacités de langage naturel de Watson sont haut de gamme, explique M.Charlton. La plupart de nos concurrents ont choisi de créer leurs propres moteurs d'analyse du traitement automatique du langage naturel à partir de logiciels libres, ce qui n'est pratique que si vous disposez d'un financement conséquent de capital-risque. Il nous aurait fallu plusieurs années et des millions de dollars pour développer une plateforme qui rivaliserait avec ce que Watson nous offre en un tour de main.

De plus, parce qu'elle est cognitive, la plateforme continue de s'améliorer. Elle comprend déjà les entités et commence à maîtriser l'argot basé sur les catégories et même les émoticônes. Au lieu de devoir nous concentrer sur la création de ces outils très spécialisés, nous pouvons tout reléguer à Watson et nous concentrer sur les domaines dans lesquels nous pouvons vraiment nous différencier de nos principaux concurrents, comme notre moteur de visualisation de données révolutionnaire. »

La société utilise également IBM Watson Personality Insights pour aider les spécialistes du marketing à déterminer la meilleure façon de comprendre les émotions de son public et de sélectionner les bons prescripteurs avec lesquels travailler, une tâche critique. Pendant ce temps, IBM Watson Assistant aide à alimenter l'assistant cognitif Tombot qui agit comme un analyste de données basé sur l'intelligence artificielle pour répondre aux questions des spécialistes du marketing et fournir des rapports, des prédictions et des alertes instantanés.

« Au cours des cinq dernières années, nous avons fait des progrès considérables et rapides en matière d'infrastructure, en grande partie grâce à la facilité et à la rapidité de développement apportées par la technologie IBM, déclare M. Charlton. En opérant sur la pile IBM, nous pouvons connecter de nouvelles fonctionnalités à notre plateforme en quelques semaines, à une fraction du temps et du coût de leur développement à partir de zéro. Cela signifie que nous pouvons surpasser les grandes organisations, même si nous avons un budget beaucoup moins élevé. »