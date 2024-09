BurdaForward s’est associé à IBM Client Engineering et à IBM Expert Labs dans le cadre d’un projet pilote visant à déterminer si l’IA générative pouvait être appliquée pour transformer ses avis et ses recommandations de produits en une expérience mobile privilégiant le chat. L’entreprise était à la recherche d’une solution d’IA conversationnelle évolutive capable de couvrir plus de 1 000 produits.

L’équipe a utilisé la combinaison IBM watsonx Assistant, IBM Watson Discovery et IBM watsonx.ai pour créer une IA conversationnelle qui conseille les clients sur les questions relatives aux produits dans un dialogue semi-structuré et qui facilite l’achat. La solution utilise watsonx.ai pour générer des filtres de requêtes d’API à partir du langage naturel, et elle utilise watsonx.ai et watsonx Assistant pour guider la boîte de dialogue de manière dynamique, réduisant ainsi l’effort de modélisation. En outre, la solution est évolutive : elle permet l’intégration de centaines de produits sans modélisation d’action complexe.