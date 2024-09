Au cours des années qui ont suivi, l’équipe de BBC Studios a continué à compter sur Turbonomic pour optimiser son environnement, mais un événement fortuit s’est produit avec le début de la pandémie de COVID-19. Lorsque les confinements ont commencé en 2020, et que l’équipe est passée d’une action collaborative sur site au travail à domicile, une tendance à surdimensionner le volume de nouvelles machines s’est produite. Lors du déploiement de nouveaux services, l’équipe a accordé aux propriétaires d’applications toutes les ressources demandées afin de répondre aux urgences et atténuer les risques. Malheureusement, à mesure que les défis liés à la pandémie se multipliaient, l’équipe n’avait pas toujours le temps de corriger ces allocations surévaluées. Bien que leur processus ait plu aux propriétaires d’applications, cela a généré des valeurs de disponibilité des processeur élevées et un environnement surdimensionné.

Le ralentissement de la pandémie a permis de procéder à une rationalisation des tâches et l’équipe a établi une fenêtre de maintenance mensuelle pendant laquelle la solution Turbonomic a automatiquement redimensionné ces charges de travail. Ce changement a permis à l’équipe de récupérer 228 Go de mémoire et 22 processeurs virtuels (vCPU) en un seul mois. Grâce à Turbonomic, l’équipe peut désormais utiliser ses ressources existantes aussi efficacement que possible, et elle peut se consacrer à des initiatives stratégiques au lieu de gérer les urgences ou procéder à des redimensionnements.

Dans un nouvel effort de rationalisation, la BBC procède actuellement à une migration de BBC Studios vers ses plateformes d’infrastructure en tant que service (IaaS). Bien qu’ils ne gèrent plus leurs propres centres de données et qu’ils soient transférés dans les centres de données de l’organisation au sens large, l’équipe de BBC Studios conservera Turbonomic pour continuer à minimiser les coûts tout en maintenant les mêmes niveaux de conformité et de performance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.