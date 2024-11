Pour relever ces défis, ASPHI Onlus s’est associé à l’IFAB(International Foundation for Big Data and Artificial Intelligence for Human Development) et à IBM Client Engineering pour tenter de déterminer comment l’intelligence artificielle (IA) pourrait être appliquée dans ce domaine. Ensemble, Ils ont réalisé une preuve de concept (POC) incluant la plateforme IBM watsonx.ai, IBM watsonx Assistant, IBM Cloud Code Engine et la base de données IBM Cloudant. La POC a duré 4 semaines. Quatorze personnes d’ASPHI Onlus, de l’IFAB et d’IBM y ont participé. Elle s’est appuyée sur les données de la fondation et des données accessibles au public.

L’équipe a développé « Limpide Letture » (ou « Lecture claire »), une plateforme innovante qui autonomise les lecteurs de tous niveaux en rendant les textes complexes plus accessibles et attrayants. En s’appuyant sur les capacités d’analyse robustes de watsonx, ils ont développé un outil qui simplifie la lecture et guide l’utilisateur vers de nouveaux supports d’apprentissage.

Limpide Letture transforme l’expérience utilisateur :

Classification du texte en catégories, comme « narratif » ou « informatif »

Génération de titres, de résumés et d’éléments interactifs pour impliquer davantage le lecteur

Simplification du texte dans un format facile à comprendre

Questionnaires pour tester la compréhension du contenu

Suggestions personnalisées concernant les méthodes de lecture optimales : présentation dans un format simple ou aide détaillée mettant en évidence un vocabulaire et des structures de phrases difficiles

En complément de la plateforme, l’équipe a également conçu « LucIA », un assistant virtuel alimenté par l’IA mis à la disposition des utilisateurs pour répondre à toutes leurs questions sur le texte. L’assistant virtuel repose sur watsonx.ai et déploie watsonx Assistant pour gérer les demandes de textes à lire à tout moment, offrant une assistance en temps réel. En outre, IBM Cloudant et IBM Cloud Code Engine fournissent des environnements de stockage et d’exécution robustes et évolutifs pour l’application, permettant de stocker et de récupérer de grands volumes de documents et de données de session avec un minimum d’efforts et de maintenance.

Grâce aux outils d’IA sur lesquels reposent Limpide Letture et LucIA, ASPHI Onlus garantit que chaque apprenant reçoit des ressources personnalisées étroitement alignées sur ses compétences individuelles.