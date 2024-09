Pour créer son assistant numérique Apendo (en anglais « Apendo Digital Assistant » ou ADA) dédié aux municipalités, l’entreprise a collaboré avec IBM. Elle a élaboré sa solution avec les technologies IBM Watson et IBM Cloud Pak et l’a livrée par le biais d’un contrat de type IBM Embedded Solution Agreement (ESA).

« La première étape a été de développer la prise en charge de la langue suédoise dans Watson Discovery », se souvient M. Ekberg. « L’entraînement portait sur plus de 550 000 mots. La solution ne s’appuie pas sur la traduction, elle “comprend” vraiment la langue suédoise. Cela rend ses réponses beaucoup plus intuitives et facilite la compréhension. »

Désormais, les administrations municipales ont la possibilité d’« externaliser » de nombreuses fonctions vers l’assistant virtuel, et l’outil piloté par l’IA répond automatiquement aux demandes des citoyens. Si des questions liées à la COVID continuent par exemple de submerger les centres de contact, les villes peuvent entraîner l’ADA pour qu’il fournisse des réponses à des questions courantes comme « Où puis-je être testé ? ». Ou encore « Comment puis-je me faire vacciner ? ».

L’ADA peut également être intégré directement aux processus de reporting et de planification pour les services de maintenance. « Imaginons que vous partez en promenade pendant un mois d’hiver », explique M. Ekberg. « Vous constatez que le déneigement n’a pas encore été fait. Vous pouvez, à l’aide de votre smartphone, prendre une photo de la rue et l’envoyer sur l’application. L’ADA utilisera la reconnaissance d’images pour catégoriser le problème et planifier une intervention. En utilisant le même procédé, vous pouvez signaler de nombreuses nuisances, comme les nids-de-poule. L’assistant prendra vos informations en compte et planifiera une tâche. »

Il poursuit : « Si vous utilisez votre smartphone, vous n’avez même pas besoin de connaître votre emplacement précis. Notre solution ajoute automatiquement vos données de localisation à l’image téléchargée. »

L’ADA s’appuie sur la technologie IBM watsonx Assistant pour fournir une fonctionnalité d’IA conversationnelle, tandis qu’IBM Watson Discovery offre des capacités étendues d’IA et de recherche. « Les chatbots courants ne peuvent répondre qu’aux questions pour lesquelles ils ont été programmés », ajoute M. Ekberg. « L’ADA, à l’inverse, a été créé pour imiter de façon aussi fidèle que possible le comportement humain. Dans la vie de tous les jours, si vous avez une question et que vous ne connaissez pas la réponse, vous tentez de trouver l’information dans un livre. De la même manière, si l’entraînement actuel de l’ADA est insuffisant pour fournir une réponse, IBM Watson Discovery effectue une recherche dans toutes ses bibliothèques et donne la meilleure réponse qu’il peut trouver, ou une réponse fréquente. Et si cette réponse se trouve dans un document de 100 pages, l’ADA vous montrera la page exacte et mettra en surbrillance la phrase en question. »

L’ADA utilise également IBM Cloud Pak for Data System pour ses données sous-jacentes et sa plateforme d’IA. En raison de la réglementation, les municipalités suédoises doivent conserver toutes les données au sein des frontières nationales, et cette technologie IBM particulière est justement conçue pour offrir les avantages du cloud hybride dans un environnement sur site.