IBM Cloud Pak for Data System est une solution data fabric complète et prête à l’emploi pour le cloud hybride sur site. Son environnement préconfiguré de haute performance est conçu pour générer des informations et accélérer l’innovation.



Basé sur Red Hat OpenShift Container Platform, le système combine stockage, calcul, mise en réseau et logiciels dans des nœuds prêts à l’emploi pour s’adapter facilement aux besoins des entreprises. Un tableau de bord unique et intuitif permet de simplifier la gestion et la surveillance avec des installations de taille adéquate pour répondre aux besoins de manière rentable.