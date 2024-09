En examinant le périmètre du travail requis pour le projet AGS BattleLab, l’Institut a découvert que déjà, la documentation du projet à elle seule inclurait des centaines de milliers de pages. De plus, le projet impliquerait plus de 300 cas de test que l’Institut devrait utiliser pour exécuter différents scénarios, vérifier les exigences et valider l’interopérabilité entre les composants opérationnels et simulés.

« Avant le projet AGS BattleLab, nous n’avions jamais été confrontés à un tel niveau de complexité dans notre organisation », déclare M. Wierzbicki. « Nous devions également faire face au défi de taille que représentait la standardisation pour se conformer aux exigences de l’OTAN. »

« L’implémentation d’un ensemble de normes aussi complexes nécessitait un ensemble spécifique d’outils, et nous n’avions pas le temps d’intégrer des solutions open source populaires », déclare Bartosz Chrabski, directeur technique chez le partenaire commercial IBM SmarterProcess. « C’est pourquoi nous avons recommandé à l’Institut la solution que nous pensions la mieux adaptée pour relever leurs défis : le portefeuille IBM Engineering. »

Comme l’OTAN avait déjà fourni des données au format IBM DOORS, il a été beaucoup plus facile pour l’Institut de migrer sa plateforme DOORS existante vers IBM DOORS Next et la famille d’outils logiciels IBM Engineering Requirements Management DOORS Family. IBM DOORS Next a servi de base au projet. Comme SmarterProcess l’avait recommandé, d’autres outils IBM ont été intégrés au portefeuille, notamment les offres IBM Engineering Lifecycle Management, IBM Engineering Test Management et IBM Workflow Management.

« Ces outils ont permis de gérer les exigences les plus importantes des normes DO-178 et DO-178 B et C : des directives et des objectifs liés au développement et à la certification des logiciels du secteur de l’aviation », explique M. Chrabski. « Les avantages en matière de gestion de la qualité ont été décisifs dès le départ, car les outils IBM ont permis de tester les résultats et les intégrations. » Le rôle de la plateforme IBM était également de stocker des informations sur la vérification et les résultats, et de fournir un support pour la gestion des configurations et les processus de demande de changement pour tous les artefacts.

Parce que l’Institut est une entité du gouvernement polonais, le projet AGS BattleLab a dû se conformer aux exigences gouvernementales et à celles de l’OTAN. « Les exigences gouvernementales concernent le cahier des charges, la méthodologie, la sécurité et le reporting », explique M. Sulkowski. « En étant en mesure de gérer et de colocaliser tout ce qui se trouvait sur la plateforme IBM DOORS, l’Institut a pu respecter les règles du gouvernement et permettre au projet AGS BattleLab de progresser dans les temps. »