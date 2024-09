L’application Agrolly peut fournir les informations dont les petits agriculteurs ont besoin pour planifier efficacement la production de cultures et minimiser les risques liés à des conditions climatiques imprévisibles.

Tout d’abord, le module météo fournit un vaste éventail de prévisions pour le village et la province de l’utilisateur. L’application affiche les prévisions horaires et hebdomadaires en se connectant aux technologies de The Weather Company. Trouver un moyen abordable de fournir des données météorologiques à long terme s’est avéré plus compliqué. L’équipe s’est entretenue avec des agronomes et des data scientists pour effectuer des recherches approfondies sur des ensembles de données pertinents. Elle a finalement décidé d’écrire son propre algorithme et d’extraire des données historiques sur cinq ans de la base de données GPM de la NASA afin de pouvoir faire des prévisions à long terme.

Le deuxième module permet aux petits agriculteurs d’effectuer des évaluations automatisées des risques : une innovation inédite dans le secteur. Il combine les prévisions météorologiques à long terme d’Agrolly avec les exigences en matière d’eau de culture publiées par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des Nations Unies, qui dépendent de l’emplacement, du type et du stade de croissance de la culture. En s’appuyant sur le modèle d’évaluation des risques agricoles d’Agrolly, il fournit ensuite des informations permettant aux agriculteurs de déterminer quoi planter et quand. Les agriculteurs peuvent également utiliser les résultats pour se qualifier pour les prêts et crédits auprès des institutions financières locales.

« Lorsqu’un agriculteur accède à notre application, il sélectionne un type de culture, la date de semis et l’emplacement. L’application calcule ensuite tous les risques liés au climat de la localisation, tels que la température et les besoins en eau, pour cette culture spécifique, au cours de la période de plantation », explique Manoela Morais. « Grâce à ces informations, l’agriculteur peut prendre de meilleures décisions : choisir le meilleur type de culture en fonction des facteurs de risque, ou planifier les ressources nécessaires pour gérer ces risques, et ainsi améliorer sa productivité. »

Le troisième module est un forum en ligne où les agriculteurs peuvent facilement échanger pour apprendre plus sur les plantations et partager des conseils agricoles, en envoyant des messages ou en chargeant des images. Cette fonctionnalité est très appréciée dans des pays comme la Mongolie, où les jeunes qui se lancent peuvent apprendre auprès d’agriculteurs plus expérimentés. L’équipe prévoit également de lancer un module de type Questions à un expert, que les agriculteurs pourront utiliser pour consulter directement les spécialistes agricoles et accéder aux documents sur les bonnes pratiques.

Au départ, l’équipe n’avait accès à aucun serveur ni aucune infrastructure cloud pour exécuter et stocker les régressions statistiques de ses algorithmes. Après des recherches plus approfondies, Ajinkya Datalkar a découvert que l’équipe pouvait créer sa solution à l’aide de la plateforme IBM Cloud Kubernetes Service et exécuter ses régressions avec la solution d’automatisation de modèles IBM Watson Studio. Les résultats pourraient ensuite être stockés sur la plateforme IBM Cloud Object Storage avant leur mise en cache sur le serveur Agrolly. L’application Agrolly s’appuie également sur la solution IBM watsonx Assistant , qui permet aux utilisateurs de localiser les outils de l’application et de gérer leurs listes de tâches. L’équipe utilisera également cette solution pour créer la fonction Questions à un expert.