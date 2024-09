¿Qué es la desviación del modelo?

Para detectar y mitigar la desviación, las organizaciones pueden monitorizar y gestionar el rendimiento en su plataforma de datos e inteligencia artificial. El rendimiento del modelo puede empezar bien, pero si no se monitoriza adecuadamente a lo largo del tiempo, incluso el modelo de IA mejor entrenado y más imparcial puede "desviarse" de sus parámetros originales y producir resultados no deseados una vez implementado.

Si el entrenamiento de un modelo de IA no se ajusta a los datos entrantes, no podrá interpretarlos con precisión ni utilizarlos para realizar predicciones fiables. Si la desviación no se detecta y mitiga rápidamente, puede desviarse aún más, aumentando el perjuicio para las operaciones.

Los modelos construidos a partir de datos históricos pueden estancarse rápidamente. En muchos casos, siempre llegan nuevos datos (nuevas variaciones, nuevos patrones, nuevas tendencias) que los antiguos datos históricos no pueden captar.