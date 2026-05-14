¿Qué es la memoria virtual?

En lo que respecta a los datos, las páginas son la moneda de cambio y funcionan como el medio básico de intercambio. En términos de gestión de la memoria virtual, los módulos que utiliza son páginas, la unidad de datos más pequeña. Las páginas son bloques contiguos (adyacentes) de espacio de dirección virtual.

Las páginas vienen en un tamaño fijo, generalmente. Originalmente, las páginas pesaban uniformemente 4 KB y este tamaño ha sido tradicionalmente el estándar del sector. Últimamente, los sistemas más modernos utilizan un tamaño fijo considerablemente mayor, incluidos tamaños de hasta 2 MB o 1 GB o incluso más.

En la memoria virtual, la mayoría de las páginas tienen un tamaño de 4 KB u 8 KB, dependiendo de la arquitectura utilizada. Microsoft Windows, Linux y macOS de Apple están todos diseñados alrededor de un tamaño de página de 4 KB. El tamaño de página de la memoria virtual de UNIX se estructura de acuerdo con la arquitectura de hardware particular de cada sistema, ya sea como un sistema de 32 bits o de 64 bits. (Los sistemas UNIX suelen dedicar de 3 GB a 4 GB a cada proceso ejecutado).

Dentro de un sistema operativo concreto, todas las páginas suelen ajustarse a un mismo tamaño de página. La excepción a esta regla es el particionamiento dinámico, que almacena memoria de varios tamaños, según la demanda particular. Tener páginas del mismo tamaño facilita que un sistema operativo las gestione correctamente todas de forma coordinada.

Además, gracias a que tienen el mismo tamaño, al sistema operativo le resulta más fácil evitar la fragmentación externa, que se produce cuando se forman espacios de memoria no utilizada entre los bloques de memoria asignados. El resultado: muy poca memoria disponible para asignar en un único fragmento útil.

Mediante el uso de páginas, un sistema operativo puede mapear la memoria lógica de un proceso, traduciéndola esencialmente a memoria física no contigua en forma de marcos de página. Los marcos de página son bloques de memoria física (RAM) que un sistema operativo utiliza como tipo de contenedor para las páginas de memoria. El tamaño del marco de página coincide con el de la propia página, ya sea de 4 KB o un tamaño mayor.

Una CPU crea direcciones de memoria virtual, que actúan como una referencia de ubicación de memoria que será utilizada por los procesos de software que se ejecutan en ese sistema operativo. Los programadores utilizan tablas de páginas para rastrear y gestionar los marcos de las páginas y como estructura de datos principal. Se utiliza una entrada en la tabla de páginas para vincular una dirección virtual a una dirección física dentro del sistema operativo.

Un número de página virtual (VPN) utiliza los primeros 20 bits de una dirección virtual para servir como identificador del espacio de direcciones virtuales dentro del espacio de memoria virtual de ese proceso informático. El número de página identifica la página para que la unidad de gestión de memoria (MMU) pueda recuperarla de un marco de memoria física o del disco.

Mientras tanto, la parte restante de la dirección sirve como desplazamiento de página, que especifica la ubicación física exacta de esa página dentro del sistema operativo, hasta las ubicaciones de bytes individuales.