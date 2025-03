¿Qué es la IA sensible?

Desde que se inventaron los ordenadores, los científicos han desarrollado puntos de referencia, como el Test de Turing, destinados a evaluar la "inteligencia" de las máquinas. Poco después, los debates sobre la inteligencia de las máquinas dieron paso a las deliberaciones sobre su conciencia o sensibilidad.

Aunque los debates sobre la conciencia de la IA han estado circulando desde principios de la década de 2000, la popularidad de los modelos de lenguaje de gran tamaño, el acceso de los consumidores a la IA generativa, como ChatGPT, y una entrevista en el Washington Post 1 con el exingeniero de Google Blake Lemoine reavivaron el interés por la pregunta: ¿la IA es consciente?

Lemoine declaró al Post que LaMDA, el generador de chatbot con inteligencia artificial de Google, es sensible porque empezó a hablar de derechos y de persona, y era aparentemente consciente de sus propias necesidades y sentimientos.

Los especialistas en ética de Google han negado públicamente estas afirmaciones. Yann LeCun, jefe de investigación de IA en Meta, dijo al The New York Times2 que estos sistemas no son lo suficientemente potentes como para lograr una "verdadera inteligencia". El consenso actual entre los principales expertos es que la IA no es sensible.