La RPA se compone de tres tecnologías principales: automatización de flujos de trabajo, screen scraping e IA. La combinación única de estas tecnologías permite a la RPA resolver el desafío de productividad de las tareas manuales de escritorio.
En este capítulo se trata:
La automatización robótica de procesos (RPA) es un programa (en este caso, un robot de software) para imitar la interacción de los usuarios humanos con su escritorio para realizar tareas, por ejemplo, copiar información de una hoja de cálculo de Excel a un formulario, insertar datos de clientes y realizar un pedido en un sitio web, etc. Aunque asumimos que muchas tareas humanas se han automatizado en el mundo digital actual, todavía hay una gran parte de nuestro trabajo diario que requiere trabajo manual, y gran parte de ese trabajo es repetitivo.
Imagínese que usted es un empleado de datos responsable de procesar las facturas entrantes que se le envían por correo electrónico o fax. Tendrá que leer la factura entrante (podría ser un documento PDF o una imagen de fax) e introducir el pedido manualmente en su aplicación de pedidos. Si se trata de un nuevo cliente que realiza el pedido, es posible que también deba crear manualmente la cuenta de cliente. Si dispone de RPA, el robot puede aprovechar diversas técnicas de OCR (reconocimiento óptico de caracteres) y técnicas inteligentes de procesamiento de documentos para leer la factura y, a continuación, simular los clics del ratón y las pulsaciones del teclado en la pantalla del ordenador para introducir la información en la aplicación de pedidos.
Una diferencia clave entre RPA y otros métodos de automatización, como scripts o API, es que la RPA no se limita a la línea de comandos o API, sino también a las interfaces de usuario. A pesar de los avances en diversas técnicas de modernización, todavía hay muchas aplicaciones heredadas (por ejemplo, CICS, IMS, SAP) o aplicaciones nativas (por ejemplo, basadas en Windows) que no proporcionan APIs o línea de comandos para automatizar. En algunos casos, el usuario simplemente no tiene acceso a las API (imagínese que está utilizando una aplicación web de terceros, como un sitio web bancario o una librería en línea), ya que las posibilidades de que den acceso a los usuarios habituales a su API de backend es muy pequeña. Para automatizar las tareas relacionadas con estos sistemas, necesita RPA.
La automatización robótica de procesos (RPA) se compone de tres tecnologías principales: automatización del flujo de trabajo, screen scraping e inteligencia artificial (IA). Es la combinación única de estas tres tecnologías lo que permite a la RPA resolver un desafío de productividad con tareas de escritorio manuales que, de otro modo, tendrían un retorno de la inversión (ROI) débil.
Cuando se introdujo la RPA por primera vez, se tenía la impresión de que se trataba solo de tecnología de screen scraping. En cierto sentido, eso no está mal; RPA es una evolución del screen scraping con un uso más inteligente de la tecnología de variación como la asistencia de pantalla, un análisis más inteligente de los datos de IU (por ejemplo, controles nativos de Windows, modelo DOM del navegador web) y una forma más escalable de gestionar muchos robots al mismo tiempo.
Antes de la introducción masiva de la RPA en el mercado, había aproximadamente tres categorías de automatización del flujo de trabajo: manual, semiautomatizado centrado en el ser humano y proceso directo totalmente automatizado. El propósito de casi todos los proyectos de automatización es cambiar el porcentaje de procesos totalmente manuales a procesos directos totalmente automatizados. El deseo de tener tantos procesos directos como sea posible es lo que ayudó a impulsar la economía de las API, ya que cada servicio debe ser accesible mediante API y programado para eliminar todas las intervenciones humanas:
El problema es que se necesita una inversión entre el proceso centrado en el ser humano y el proceso directo, y a veces la inversión requerida puede ser significativamente mayor que los beneficios obtenidos. Como resultado, veremos que muchos proyectos iniciales de automatización se centran en procesos críticos para el negocio donde el ROI sería más fuerte. Estos conjuntos de procesos empresariales críticos a menudo solo representan el 10 % de los procesos de la empresa, y la mayoría del resto son lo que llamamos "procesos de cola larga" y centrados en el ser humano, pero no son lo suficientemente significativos como para justificar la necesaria para crear una nueva API o reingeniería de procesos.
Aquí es donde el uso de la RPA es convincente y práctico. La RPA es buena para automatizar un conjunto de tareas de escritorio repetitivas que, de otro modo, serían difíciles y llevarían mucho tiempo automatizar sin integración de API. El hecho de que muchas soluciones de RPA (incluyendo IBM® Robotic Process Automation) proporcionen herramientas de creación low-code combinadas con grabación de pantalla y tecnología de visión más inteligente hace que a los usuarios les resulte aún más fácil y rápido crear la solución.
Lo que esto logra es que tenemos un término medio entre los procesos centrados en el ser humano y los procesos directos en los que estamos utilizando un enfoque híbrido que involucra humanos, robots y API para impulsar la automatización:
Para identificar si hay oportunidades para utilizar la automatización de procesos robóticos dentro de la organización, hay tres lugares en los que puede buscar primero:
Hay dos formas principales de robots en la automatización de procesos robóticos (RPA): asistidos y desasistidos. Cuando el sector de RPA se introdujo por primera vez en el mercado, la mayoría de los robots estaban "desasistidos". En esencia, un bot desasistido era como un cronjob, excepto que en este caso, los bots se estaban enviando (generalmente en un horario) para ejecutarse en un ordenador designado.
Los "bots asistidos", introducidos más tarde, son bots que los usuarios pueden iniciar bajo demanda en sus ordenadores. En estos casos, es probable que los bots solo automaticen una parte de la tarea general, y no toda la tarea.
Los bots asistidos tienen dos ventajas principales en comparación con los bots desasistidos:
Recientemente, estamos viendo una tendencia creciente en la que las empresas están implementando más bots asistidos además de los bots desasistidos más tradicionales.
Hoy en día, hay varias áreas en las que la automatización de procesos robóticos (RPA) hace uso de la IA (con la expectativa de expandirse a más casos de uso en el futuro). Fundamentalmente, lo que la RPA intenta hacer es imitar las acciones de los humanos mientras realizan sus tareas.
Estos son cuatro ejemplos:
El punto fuerte innegable de la RPA es su claro ROI y su capacidad de programación por parte de los usuarios empresariales cotidianos. La RPA, como concepto, es muy potente y posee un gran potencial para una mayor innovación y aplicación. La RPA permite a las empresas pasar de sus sistemas heredados a la economía de API más moderna sin necesidad de modernizar sus plataformas heredadas primero. Hay varias áreas en las que la RPA evolucionará:
