La automatización robótica de procesos (RPA) es un programa (en este caso, un robot de software) para imitar la interacción de los usuarios humanos con su escritorio para realizar tareas, por ejemplo, copiar información de una hoja de cálculo de Excel a un formulario, insertar datos de clientes y realizar un pedido en un sitio web, etc. Aunque asumimos que muchas tareas humanas se han automatizado en el mundo digital actual, todavía hay una gran parte de nuestro trabajo diario que requiere trabajo manual, y gran parte de ese trabajo es repetitivo.

Imagínese que usted es un empleado de datos responsable de procesar las facturas entrantes que se le envían por correo electrónico o fax. Tendrá que leer la factura entrante (podría ser un documento PDF o una imagen de fax) e introducir el pedido manualmente en su aplicación de pedidos. Si se trata de un nuevo cliente que realiza el pedido, es posible que también deba crear manualmente la cuenta de cliente. Si dispone de RPA, el robot puede aprovechar diversas técnicas de OCR (reconocimiento óptico de caracteres) y técnicas inteligentes de procesamiento de documentos para leer la factura y, a continuación, simular los clics del ratón y las pulsaciones del teclado en la pantalla del ordenador para introducir la información en la aplicación de pedidos.

Una diferencia clave entre RPA y otros métodos de automatización, como scripts o API, es que la RPA no se limita a la línea de comandos o API, sino también a las interfaces de usuario. A pesar de los avances en diversas técnicas de modernización, todavía hay muchas aplicaciones heredadas (por ejemplo, CICS, IMS, SAP) o aplicaciones nativas (por ejemplo, basadas en Windows) que no proporcionan APIs o línea de comandos para automatizar. En algunos casos, el usuario simplemente no tiene acceso a las API (imagínese que está utilizando una aplicación web de terceros, como un sitio web bancario o una librería en línea), ya que las posibilidades de que den acceso a los usuarios habituales a su API de backend es muy pequeña. Para automatizar las tareas relacionadas con estos sistemas, necesita RPA.