La automatización de procesos robóticos (RPA), que es el uso de bots de software para gestionar tareas rutinarias a nivel de pulsación de tecla, es más importante que nunca en el sector de los seguros. De hecho, las investigaciones de Novarica muestran que más de la mitad de las aseguradoras han implementado la RPA, en comparación con menos de una cuarta parte en 2018. [1]

Desde la suscripción y la contratación hasta los servicios a los asegurados y la tramitación de siniestros, la RPA está cambiando la forma de hacer negocios de las aseguradoras. Al liberar a los empleados de tareas manuales que consumen mucho tiempo, las aseguradoras impulsan la eficiencia, aceleran los procesos y crean mejores experiencias del cliente. He aquí un análisis más detallado de los argumentos empresariales a favor de la RPA.