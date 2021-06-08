La automatización de procesos robóticos (RPA), que es el uso de bots de software para gestionar tareas rutinarias a nivel de pulsación de tecla, es más importante que nunca en el sector de los seguros. De hecho, las investigaciones de Novarica muestran que más de la mitad de las aseguradoras han implementado la RPA, en comparación con menos de una cuarta parte en 2018. [1]
Desde la suscripción y la contratación hasta los servicios a los asegurados y la tramitación de siniestros, la RPA está cambiando la forma de hacer negocios de las aseguradoras. Al liberar a los empleados de tareas manuales que consumen mucho tiempo, las aseguradoras impulsan la eficiencia, aceleran los procesos y crean mejores experiencias del cliente. He aquí un análisis más detallado de los argumentos empresariales a favor de la RPA.
En seguros, RPA se refiere al uso de "bots" de software low-code basados en reglas para manejar las tareas repetitivas de los trabajadores humanos, como recopilar información de clientes, extraer datos en reclamaciones, realizar verificaciones de antecedentes, etc. La RPA forma parte de la gran tendencia de la hiperautomatización, que permite a las organizaciones transformar los procesos para ser más competitivas.
La RPA agiliza los procesos empresariales cotidianos que agotan el tiempo, la energía y la moral de los trabajadores. Al implementar bots de RPA en múltiples sistemas, las aseguradoras pueden mejorar la precisión y la eficiencia, liberando recursos humanos para tareas más estratégicas. Los casos de éxito muestran un aumento de hasta un 200 % en el ROI en el primer año de implementación de la RPA en los servicios financieros.
Las compañías de seguros dependen de una mezcla de aplicaciones y sistemas heredados. La RPA puede ayudar a vincular estos sistemas dispar (con una codificación mínima) para que las aseguradoras puedan realizar sus operaciones más rápido, reducir los costos laborales y explorar nuevas áreas de innovación empresarial. De hecho, Gartner predice que para 2025, el 70 % de las nuevas aplicaciones desarrolladas por las empresas utilizarán tecnologías low-code o no-code. [2]
La RPA cierra la brecha entre los sistemas de seguros heredados de una manera que mejora la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Específicamente, las plataformas RPA pueden procesar acciones hasta los niveles del mouse y el teclado, al tiempo que se integran con sistemas a un nivel inferior a través de interfaz de programación de aplicaciones (API). Las organizaciones pueden utilizar los conectores de API al crear sus flujos de trabajo con RPA para la automatización de principio a fin.
Perfectas para un personal distribuido, las soluciones RPA pueden hacer lo siguiente:
Con la implementación de la RPA, las aseguradoras pueden mejorar los procesos administrativos y los servicios de atención al cliente y, al mismo tiempo, transformar el entorno laboral. Después de todo, los empleados no deberían tener que quedarse con la entrada de datos sin sentido.
Algunos de los beneficios clave de utilizar la RPA en las operaciones de seguro incluyen los siguientes:
La RPA ya está ayudando a las compañías de seguros a mejorar una amplia gama de tareas de proceso de datos:
IBM está desarrollando el conjunto más completo de capacidades de automatización impulsadas por IA del sector. Con IBM Robotic Process Automation, las aseguradoras como Lojacorr Network pueden automatizar más procesos empresariales y de TI a escala con la facilidad y rapidez del RPA tradicional. Los robots de software o bots actúan a través de los conocimientos de la IA para llevar a cabo tareas sin demora, permitiéndole lograr la transformación digital.
IBM Robotic Process Automation es un software cuyo objetivo es automatizar las tareas administrativas repetitivas y que consumen mucho tiempo mediante el uso de robots de software que emulan las acciones humanas en un ordenador. Forma parte de la solución de IBM para la automatización empresarial.
IBM Cloud Pak for Business Automation es un conjunto modular de componentes de software integrados para la gestión y automatización de operaciones.
