¿Qué es el almacenamiento en la nube privada?

El almacenamiento en la nube privada difiere del almacenamiento en la nube pública en términos de acceso. Con el almacenamiento en la nube pública, una organización aprovisionaría los recursos informáticos necesarios, como la potencia de procesamiento y el almacenamiento de datos, mediante un portal de autoservicio. Con una nube privada, los recursos permanecen completamente bajo el control de la organización.

El alojamiento y la gestión de los recursos de la nube privada se pueden gestionar de muchas maneras. Una forma es utilizar la infraestructura y los recursos ya presentes en el centro de datos local de una empresa. Otra es crear un entorno de un solo inquilino a través de software de virtualización. Y otra es utilizar una infraestructura nueva o separada, creada por la propia empresa o por una organización externa.

Sea cual sea el método elegido, los recursos de la nube privada permanecen bajo el control de una organización. Sin embargo, la ubicación de la nube privada puede mantenerse en las instalaciones de la organización o ser gestionada a distancia por un tercero y acceder a ella a través de Internet (quienes no dispongan de una autorización especial no pueden acceder a esta Internet en particular).