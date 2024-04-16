¿Qué es el almacenamiento en la nube privada?

Publicado: 16 de abril de 2024
Colaboradores: Phill Powell, Ian Smalley
El almacenamiento en la nube privada es un entorno de cloud computing diseñado para que lo utilice una empresa, con todos los recursos informáticos necesarios que contiene. Es una de las dos opciones de almacenamiento en la nube relacionadas, la otra es el almacenamiento en la nube pública .
El almacenamiento en la nube privada es un enfoque interno para la gestión de datos que una organización selecciona para atender internamente todas sus necesidades de almacenamiento de datos (a menudo con asistencia de gestión o alojamiento de un proveedor de servicios en la nube). Para proteger totalmente los datos en la nube, es posible que la organización tenga que comprar sus propios dispositivos de almacenamiento, desarrollar su propio espacio de almacenamiento y proporcionar medidas para garantizar que las copias de seguridad en la nube mantengan la integridad completa de los datos. Podría ser necesario añadir personal especializado.
El almacenamiento en la nube privada se relaciona con cuatro tipos básicos de nubes privadas:
En este escenario, una empresa gestiona todos los aspectos de la ejecución de su nube privada en las instalaciones, desde la compra de software, hardware y cualquier otra necesidad hasta garantizar el correcto funcionamiento del centro de datos y observar todas las medidas de seguridad necesarias.
En las nubes privadas alojadas (también llamadas alojamiento en la nube privada), el CSP posee y controla varios activos (como el mantenimiento del almacenamiento en la nube o las herramientas de seguridad). Las nubes privadas alojadas se operan fuera de las instalaciones en servidores mantenidos por el CSP. Las nubes privadas alojadas utilizan servidores bare metal como servidores especializados.
Una nube privada gestionada normalmente implica hardware físico alojado en el centro de datos de un CSP. Pero, en otros casos, los CSP proporcionan soporte de gestión (incluido soporte, actualizaciones y mantenimiento) a la infraestructura de nube privada que se encuentra en el centro de datos de una empresa.
Las nubes privadas virtuales (VPC) permiten a las empresas alojar sus sitios web y ejecutar código dentro de un entorno seguro que les da acceso a los recursos del proveedor de servicios en la nube (CSP) compartidos. En esencia, una VPC permite el uso de un entorno de nube privada dentro de un marco de nube pública.
Al igual que un apartamento de un solo inquilino está destinado a un ocupante, una nube privada incorpora una infraestructura informática, un entorno y una infraestructura de un solo inquilino para el uso de una (y solo una) organización.
El almacenamiento en la nube privada difiere del almacenamiento en la nube pública en términos de acceso. Con el almacenamiento en la nube pública, una organización aprovisionaría los recursos informáticos necesarios, como la potencia de procesamiento y el almacenamiento de datos, mediante un portal de autoservicio. Con una nube privada, los recursos permanecen completamente bajo el control de la organización.
El alojamiento y la gestión de los recursos de la nube privada se pueden gestionar de muchas maneras. Una forma es utilizar la infraestructura y los recursos ya presentes en el centro de datos local de una empresa. Otra es crear un entorno de un solo inquilino a través de software de virtualización. Y otra es utilizar una infraestructura nueva o separada, creada por la propia empresa o por una organización externa.
Sea cual sea el método elegido, los recursos de la nube privada permanecen bajo el control de una organización. Sin embargo, la ubicación de la nube privada puede mantenerse en las instalaciones de la organización o ser gestionada a distancia por un tercero y acceder a ella a través de Internet (quienes no dispongan de una autorización especial no pueden acceder a esta Internet en particular).
Estas son algunas de las numerosas ventajas de utilizar el almacenamiento en la nube privada.
Los sistemas de almacenamiento en la nube privada ofrecen los mismos beneficios que ofrece el cloud computing. Traen esa nube y sus servicios de nube "internos" para lograr una mayor seguridad mediante el aislamiento forzoso de la nube.
Los equipos de nube privada suelen estar más cerca físicamente. Por lo tanto, puede ofrecer instantáneamente servicios en tiempo real mientras exhibe compatibilidad con otros equipos. No ocurre lo mismo con los equipos de la nube pública, que suelen alojarse en las instalaciones de un CSP en otro lugar. Su CSP podría incluso cobrar tasas adicionales por la máxima velocidad y rendimiento.
La nube privada ofrece almacenamiento local local en lugar del almacenamiento en la nube pública. Los datos no viajan tan lejos, por lo que la latencia se reduce. Compare los trayectos que recorren los datos a los que debe accederse a través de un almacenamiento en nube pública y los datos que pueden recuperarse desde un almacenamiento en nube privada in situ. Esto entra en juego cuando se intenta poner en marcha aplicaciones en las instalaciones.
Los usuarios de la nube privada no sufren las limitaciones que experimentan los usuarios de la nube pública. Pueden personalizar su nube privada exactamente como desee la organización y elegir la tecnología de almacenamiento que deseen.
También hay varios aspectos negativos sobre el almacenamiento en la nube privada que deben tenerse en cuenta.
Si una organización opta por el almacenamiento en nube privada, está asumiendo un compromiso tecnológico continuo, ya que muchos elementos del almacenamiento en nube privada son una propuesta de bricolaje. La personalización completa significa que los integradores deben tomar muchas decisiones definitorias. También puede ser necesaria una formación especializada o el uso de otros recursos para que el equipo de TI de una empresa se ponga al día sobre los matices del almacenamiento en la nube privada y se maneje todas sus necesidades internamente.
Cuando una organización empieza a montar su solución de almacenamiento en nube privada, pronto se da cuenta de que está trabajando con el equivalente a un menú a la carta en algunos aspectos. Una empresa debe comprar y utilizar más almacenamiento para obtener la funcionalidad necesaria para escalar hacia arriba en un sistema de almacenamiento en la nube privada. Además, si una empresa que utiliza un sistema de almacenamiento en nube privada quiere ampliarlo a demanda, no tarda en darse cuenta de lo difícil que es.
La creación de un sistema de almacenamiento en la nube privada requiere una importante inversión financiera inicial. También necesita un presupuesto específico para pagar a una plantilla de personal informático que solucione los problemas del sistema y se encargue del mantenimiento periódico necesario.
Cada vez son más las empresas que ofrecen soluciones basadas en el almacenamiento en la nube privada:
Tenga en cuenta que esta lista dista mucho de ser exhaustiva. Actualmente, muchos CSP ofrecen algunos servicios que complementan la funcionalidad de almacenamiento en la nube privada. Sin embargo, aunque estos servicios se pueden utilizar con fines de almacenamiento en la nube privada, deben satisfacer la definición completa del término (por ejemplo: ¿El almacenamiento se encuentra en las instalaciones? ¿A los servicios accede un único cliente?)
Por ejemplo, muchas empresas utilizan Dropbox como si fuera un almacenamiento en la nube privada, pero el servicio no puede alojarse in situ porque es una plataforma y no un almacén, y además tiene millones de usuarios. Todos los usuarios pueden acceder a Dropbox de forma privada, pero eso no significa que sea un almacenamiento en la nube privada.
Del mismo modo, pocos dudarían de la preeminencia de Apple entre los fabricantes, especialmente en electrónica. Sin duda, millones y millones de usuarios confían en Apple iOS para ejecutar varios dispositivos Mac. Aún así, su principal producto en el ámbito del almacenamiento es Apple iCloud Drive, que puede describirse como un navegador altamente privatizado que le permite ver sus archivos y compartirlos fácilmente. Sin embargo, los archivos deben almacenarse primero en iCloud y no en un servidor privado.
(Objeciones similares impidieron incluir en la lista a Android, Google Drive, Linux y Mega, aunque cada uno de ellos ofrece servicios que de alguna manera imitan a los prestados por el almacenamiento en la nube privada).
Las empresas interesadas en establecer el almacenamiento en la nube privada suelen estar motivadas por la seguridad óptima que ofrece el almacenamiento en la nube privada.
Es posible que estas empresas también quieran un sistema constante y continuo que no esté sujeto a interrupciones en el servicio de red. Más allá de eso, las organizaciones también pueden querer funciones de almacenamiento en la nube privada con velocidades de transferencia de datos rápidas.
Esta lista de posibles casos de uso, aunque no es exhaustiva, aborda la amplia gama de capacidades que ofrecen las soluciones de almacenamiento en la nube privada:
Modernización de las aplicaciones: las nubes privadas suelen utilizarse para ayudar a actualizar las aplicaciones antiguas y heredadas. Además de la modernización de aplicaciones (que podría ser necesaria en casi cualquier sector), las nubes privadas se pueden adaptar expresamente para gestionar cargas de trabajo personalizadas.
Privacidad de datos y cumplimiento: las nubes privadas solo ofrecen un acceso limitado. Para muchas organizaciones, eso es exactamente lo que necesitan porque tienen la tarea de proteger la información privada confidencial. Las empresas sanitarias y los negocios que deben cumplir normas reglamentarias (como las que rigen la industria del petróleo y el gas) entran en esta categoría. Esto también podría referirse a empresas de seguridad o industrias que protegen datos de clientes altamente confidenciales, como bancos y otras empresas de servicios financieros.
Edge computing: edge computing es una estrategia informática en la que el almacenamiento y la potencia de cálculo se sitúan físicamente más cerca de donde se crean los datos. Para los proveedores sanitarios, las aplicaciones pueden ser numerosas. Sin embargo, las organizaciones deben darse cuenta de que esos activos podrían ser objeto de más vulneraciones de datos y amenazas a la seguridad.
IA generativa: a medida que la influencia de IA comienza hacerse notar, las empresas inteligentes están aprendiendo a utilizar las capacidades de la IA generativa en diversos entornos de nube, como la nube privada. Las organizaciones basadas en la seguridad pueden beneficiarse del uso de modelos de IA generativa para analizar los datos y detectar rarezas en la infraestructura de la nube privada, lo que puede conducir a la identificación directa de amenazas en tiempo real.
Estrategia multinube híbrida: muchas empresas de varios sectores necesitan una estrategia multinube híbrida, en la que puedan seleccionar el mejor entorno de nube posible para cada carga de trabajo única. Con una estrategia de nube híbrida, una empresa puede almacenar datos confidenciales de los clientes en una nube privada mientras utiliza una nube pública para ejecutar tareas informáticas diarias estándar.
Aumento de las tasas de transferencia de datos: las organizaciones suelen exigir una transferencia de datos ultrarrápida debido a la naturaleza de su trabajo. Los casos de uso podrían incluir hospitales u otros proveedores médicos y cualquier grupo que se enfrente a situaciones de emergencia, tiempo limitado y una necesidad inmediata de compartir rápidamente datos que salvan vidas.
"Víctima" de la interrupción anterior: hay organizaciones cuyo negocio se ha visto afectado negativamente de alguna manera por interrupciones de red anteriores, y deben evitar cualquier ocurrencia futura de estas interrupciones de servicio potencialmente costosas, incluso si eso significa que la organización debe hacerse cargo de la administración completa de sus activos de datos.
El mercado del almacenamiento privado en la nube despierta un entusiasmo y una energía considerables. Sin embargo, que haya una gran actividad no significa que todo el mundo saque el mismo provecho del almacenamiento privado en la nube ni que todas las empresas conozcan a fondo sus datos y la riqueza de significados que pueden aportar.
Una encuesta realizada por Hitachi Vantara (enlace externo a ibm.com), la división de información digital del fabricante, informó de que el 55 % de las empresas encuestadas indicaron que todavía estaban tratando de asimilar la explosión de datos y que a menudo se encontraban con dificultades para comprender las percepciones más profundas de los datos que habían recopilado.
La misma encuesta de Hitachi Vantara reveló que el 40% o más de los encuestados afirmaban perder ingresos cuando sufrían tiempos de inactividad no planificados. Otros retos destacados en la encuesta son la complejidad de la nube, los controles de seguridad, la rigidez de los sistemas, el aislamiento de los datos y la búsqueda de mano de obra suficientemente cualificada.
Mientras las empresas se esfuerzan por obtener claridad en sus datos, las amenazas digitales van en aumento. Las tácticas criminales como el chantaje, la coerción y los ciberataques son cada vez más sofisticadas. Esto subraya la necesidad urgente de medidas de seguridad sólidas, incluido el desarrollo de tecnologías como la autenticación de dos factores.
Un experto en línea escribió sobre los datos (enlace externo a ibm.com): “A medida que aumentaban las vulneraciones de datos y las preocupaciones sobre la privacidad, la gente se preocupaba cada vez más sobre dónde se guardaba su información personal y quién tenía acceso a ella”. Sin duda, parte del interés actual en el almacenamiento en la nube privada es un reflejo de la preocupación corporativa que las empresas sienten por sus datos, por no hablar de los preciados datos de sus clientes.
