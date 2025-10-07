¿Qué es mutable vs. inmutable?

Mutable vs. inmutable es un principio que impulsa los enfoques modernos tanto para el desarrollo de software como para la gestión de infraestructuras.

La distinción se puede comparar con escribir texto en una pizarra. Si puede añadir palabras, borrar partes o cambiar lo que está escrito, eso es como un recurso mutable. Pero si la pizarra está sellada bajo un cristal en el momento en que termina y debe usar una nueva pizarra para escribir otra cosa, ese es un recurso inmutable.

Aunque este concepto se aplica ampliamente a la informática, se encuentra más comúnmente en la programación. En programación, comprender qué tipos de datos se pueden modificar directamente y cuándo se debe crear una nueva copia es esencial para las tareas comunes. Estas tareas incluyen escribir algoritmos, crear interfaces de programación de aplicaciones (API) y diseñar clases en programación orientada a objetos (OOP).

La elección de utilizar objetos mutables o inmutables afecta a la forma en que se gestionan los datos en la memoria, a la seguridad con la que se pueden compartir o modificar y a la posibilidad de que se produzcan efectos secundarios no deseados. Esta es la razón por la que mutable vs. inmutable es un concepto fundamental tanto para programadores principiantes como experimentados.

Por ejemplo, en el lenguaje de programación Python, las listas y los diccionarios son tipos mutables. Los elementos se pueden añadir, eliminar o modificar dentro de esos objetos. Por el contrario, los objetos como los booleanos (valores verdaderos o falsos) o las tuplas (colecciones ordenadas como (1,2,3)) son tipos inmutables. Sus contenidos no se pueden cambiar ni mutar sin crear un objeto completamente nuevo.