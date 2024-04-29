MTTR vs. MTBF: ¿Cuál es la diferencia?

Las empresas dependen cada día de diversos sistemas y equipos para que sus operaciones funcionen sin problemas. Pero todos los sistemas requieren inevitablemente un mantenimiento. Puede tratarse de software intangible, como una red de servicios de TI que ha acumulado suficientes errores como para inutilizar una característica importante, lo que obliga a los desarrolladores a buscar una corrección. O puede tratarse de un equipo físico, como una máquina de helados en un restaurante de comida rápida con una junta tórica rota.

Al final, todo se estropea, desde los sistemas de TI multisitio hasta bombillas sueltas. El tiempo de inactividad no planificado puede tener consecuencias catastróficas, y depende de los ingenieros y técnicos de mantenimiento de las instalaciones planificar con antelación para que se tomen medidas rápidas para rectificar una avería. El objetivo es minimizar el tiempo de inactividad, reduciendo los costes asociados a la pérdida de productividad, los ingresos o la insatisfacción de los clientes.

El tiempo de inactividad se puede minimizar de muchas maneras. Por ejemplo, las empresas pueden intentar reducir el tiempo que se tarda en reparar un equipo disponiendo de suficientes piezas de repuesto accesibles para los técnicos in situ. O bien, pueden observar los procesos de reparación para encontrar formas más rápidas de realizar las reparaciones o de notificarlas a los técnicos. Además, pueden invertir en herramientas de mejor rendimiento y mayor duración para reducir el número de reparaciones necesarias.

Pero para comprender cómo mejorar la fiabilidad de los sistemas y componentes, primero debemos ser capaces de medir su fiabilidad. El tiempo medio de reparación o MTTR (también conocido como tiempo medio de recuperación) y el tiempo medio entre fallos (MTBF) son dos métricas de fallos que se utilizan habitualmente para medir la fiabilidad de los sistemas o productos en el ámbito del mantenimiento de instalaciones. Aunque estas siglas están relacionadas, tienen significados diferentes y se utilizan para responder a preguntas diferentes.

En primer lugar, repasemos el MTBF.