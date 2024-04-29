MTTR vs. MTBF: ¿Cuál es la diferencia?

Las empresas dependen cada día de diversos sistemas y equipos para que sus operaciones funcionen sin problemas. Pero todos los sistemas requieren inevitablemente un mantenimiento. Puede tratarse de software intangible, como una red de servicios de TI que ha acumulado suficientes errores como para inutilizar una característica importante, lo que obliga a los desarrolladores a buscar una corrección. O puede tratarse de un equipo físico, como una máquina de helados en un restaurante de comida rápida con una junta tórica rota.
Al final, todo se estropea, desde los sistemas de TI multisitio hasta bombillas sueltas. El tiempo de inactividad no planificado puede tener consecuencias catastróficas, y depende de los ingenieros y técnicos de mantenimiento de las instalaciones planificar con antelación para que se tomen medidas rápidas para rectificar una avería. El objetivo es minimizar el tiempo de inactividad, reduciendo los costes asociados a la pérdida de productividad, los ingresos o la insatisfacción de los clientes.
El tiempo de inactividad se puede minimizar de muchas maneras. Por ejemplo, las empresas pueden intentar reducir el tiempo que se tarda en reparar un equipo disponiendo de suficientes piezas de repuesto accesibles para los técnicos in situ. O bien, pueden observar los procesos de reparación para encontrar formas más rápidas de realizar las reparaciones o de notificarlas a los técnicos. Además, pueden invertir en herramientas de mejor rendimiento y mayor duración para reducir el número de reparaciones necesarias.
Pero para comprender cómo mejorar la fiabilidad de los sistemas y componentes, primero debemos ser capaces de medir su fiabilidad. El tiempo medio de reparación o MTTR (también conocido como tiempo medio de recuperación) y el tiempo medio entre fallos (MTBF) son dos métricas de fallos que se utilizan habitualmente para medir la fiabilidad de los sistemas o productos en el ámbito del mantenimiento de instalaciones. Aunque estas siglas están relacionadas, tienen significados diferentes y se utilizan para responder a preguntas diferentes.
En primer lugar, repasemos el MTBF.
El MTBF es un indicador clave de rendimiento (KPI) que representa el tiempo medio entre dos fallos consecutivos de un sistema o producto. El MTBF es una medida de fiabilidad y se utiliza habitualmente en el contexto de las garantías, la planificación del mantenimiento y el desarrollo de productos. Tenga en cuenta que el MTBF, que se refiere a elementos reparables, no debe confundirse con el término estrechamente relacionado tiempo medio hasta el fallo (MTTF), que se refiere a activos que no son reparables y deben sustituirse en lugar de repararse.
El cálculo del MTBF utiliza esta fórmula:
MTBF = tiempo total de funcionamiento/número de errores durante un periodo determinado
Así, por ejemplo, si un producto se utiliza durante 1000 horas y falla 3 veces durante ese periodo, el MTBF sería: 1000 horas/3 fallos = 333,3 horas
Esto significa que, de media, se puede esperar que el producto falle después de 333,3 horas de uso.
El MTBF es útil para determinar la vida útil prevista de un producto y puede ayudar a los fabricantes a planificar el mantenimiento o la sustitución. Sin embargo, no tiene en cuenta el tiempo que se tarda en reparar un producto después de que falla, lo que puede ser una consideración importante en algunas aplicaciones.
Ahí es donde entra en juego el MTTR.
El MTTR es el tiempo medio que se tarda en reparar un sistema o producto después de que haya fallado. Se utiliza para medir la fiabilidad de un sistema o producto desde el punto de vista de la reparación. Suele incluir el tiempo que se tarda en notificar a los equipos de mantenimiento, dejar que el equipo se enfríe para su reparación, corregir el problema, volver a montar cualquier equipo o sistema relevante y realizar pruebas antes de reiniciar la producción.
El objetivo del MTTR es minimizar el tiempo de inactividad causado por las averías y reducir los costes asociados a las reparaciones.
A continuación se explica cómo calcular el MTTR:
MTTR = Tiempo de inactividad total / Número total de errores durante un tiempo específico
Por ejemplo, si durante el último año un sistema ha fallado 5 veces, lo que ha provocado un total de 10 horas de tiempo de inactividad (incluyendo el tiempo de reparación), el MTTR sería: 10 horas/5 reparaciones = 2 horas
Esto significa que, de media, se tarda dos horas en reparar el sistema después de que se produzca un fallo.
El MTTR es útil para determinar la eficiencia de las operaciones de mantenimiento y puede ayudar a identificar áreas en las que se pueden realizar mejoras.
El tiempo medio entre fallos (MTBF) y el tiempo medio de reparación (MTTR) responden a preguntas diferentes y tienen aplicaciones diferentes. El MTBF y el MTTR forman parte de una familia de KPI que incluye, entre otros, el tiempo medio de respuesta, el tiempo medio de detección (MTTD) y el tiempo medio de reconocimiento (MTTA).
El MTBF es una medida del tiempo que se espera que un sistema o producto funcione antes de fallar, y se utiliza para planificar el mantenimiento o la sustitución. El MTTR es una medida del tiempo que se tarda en reparar un sistema o producto después de que falle, y se utiliza para minimizar el tiempo de inactividad y reducir los costes de reparación.
El MTBF no tiene en cuenta el tiempo que se tarda en reparar un producto después de que falle, mientras que el MTTR no tiene en cuenta el tiempo total entre fallos.
En muchos casos de uso, ambas métricas pueden utilizarse conjuntamente para obtener una visión más completa de la mantenibilidad general de un sistema o producto. Por ejemplo, en una planta de fabricación, el MTBF puede utilizarse para determinar la vida útil prevista de una máquina y planificar su sustitución, mientras que el MTTR puede utilizarse para optimizar los programas de mantenimiento de esa máquina y maximizar el tiempo de actividad total.
En el contexto del desarrollo de software, el MTBF puede utilizarse para medir la estabilidad de un sistema y planificar actualizaciones o correcciones de errores, mientras que el MTTR puede utilizarse para optimizar el proceso de desarrollo y reducir el tiempo que se tarda en solucionar los problemas.
Mejorar el MTBF y el MTTR para reducir el tiempo de inactividad puede ser un proceso complejo que implica identificar y abordar las causas raíz de los fallos del sistema, optimizar las operaciones de mantenimiento e implementar mejoras en los procesos de diseño y fabricación.
Hoy en día, las grandes organizaciones utilizan sistemas de gestión de mantenimiento computarizados (CMMS) para ayudarles a gestionar sus procesos de mantenimiento. Un CMMS suele ofrecer características como la gestión de órdenes de trabajo, la programación del mantenimiento preventivo, la gestión de inventarios, la gestión de activos y la elaboración de informes.
IBM® Maximo es un software de gestión de activos empresariales que incluye funciones CMMS completas. Maximo es una plataforma única e integrada basada en la nube que utiliza inteligencia artificial (IA), IoT y análisis para optimizar el rendimiento, ampliar el ciclo de vida de los activos y reducir los costes de las interrupciones del servicio. Una herramienta relacionada, IBM Instana Observability, ofrece observabilidad completa, con el objetivo de ayudar a los usuarios a optimizar y democratizar la prevención de incidentes.
Ambos productos le proporcionarán la visibilidad de sus activos y operaciones que necesita para tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos, lo que en última instancia se traducirá en menos averías y menos tiempo de inactividad.
