¿Qué es un centro de datos a hiperescala?

A una organización que desee operar un centro de datos a hiperescala no le faltarán decisiones que tomar mientras decide cuál es el mejor plan de actuación a seguir. La primera de estas preguntas puede ser: "¿Construimos o alquilamos?" La construcción de un centro de datos, por modesto que sea, ya supone una inversión de cierto nivel. Construir un centro de datos a hiperescala requiere un compromiso financiero todavía más serio.

Muchas empresas optan por otra vía eligiendo un centro de datos de colocación: un centro de datos cuyos propietarios alquilan las instalaciones y el espacio de los servidores a otras empresas. La conveniencia de este método es obvia: alquilar un espacio para los equipos exige una inversión significativamente menor que construir una estructura entera para albergar todo el equipo, por lo menos en lo que se refiere al pago inicial.

Comparando estas dos opciones básicas, queda claro que cada una presenta sus ventajas e inconvenientes. Construir un centro de datos a hiperescala suele ser caro y requiere mucho esfuerzo, pero también ofrece una instalación a hiperescala que se habrán diseñado a medida para esa empresa, optimizando convenientemente todos los aspectos que se puedan ajustar.

Durante ese tiempo, alquilar espacio en un centro de datos de colocación ofrece más opciones de movilidad y requiere una inversión infinitamente menor. Aunque será poco probable que un centro de datos de colocación haya sido diseñado según las especificaciones ideales para ese cliente.

Algunas organizaciones están buscando otra opción, una que les asegure que, a medida que continúen avanzando, podrán escalar aún más sin tener que adquirir costosos equipos de almacenamiento adicionales para su sistema basado en la nube privada. Para muchas de estas empresas, la respuesta adecuada pasa por migrar de un sistema propietario privado y trasladar sus operaciones a un entorno de nube pública, como el que encuentran con aplicaciones de software como servicio (SaaS) como Microsoft 365 o Google Suite.

Existen otras variantes, como los centros de datos modulares, que son instalaciones prefabricadas que se diseñan para su uso como centros de datos. Los centros de datos modulares no sólo están prefabricados, sino que también vienen preinstalados y equipados con los equipos de refrigeración necesarios.. Los centros de datos modulares son ideales para las organizaciones que desean experimentar con la funcionalidad de un centro de datos de forma limitada, antes de efectuar grandes inversiones, así como para aquellas empresas que necesitan implantar rápidamente una solución de centro de datos fiable.