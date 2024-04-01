ChatGPT se distinguió como el primer chatbot virtual impulsado por IA generativa accesible públicamente. Ahora, las empresas pueden adoptar los principios fundacionales de esta tecnología y aplicarlos dentro de sus operaciones, enriquecidos aún más por la contextualización y la seguridad. Con IBM® watsonx Assistant, las empresas pueden crear modelos de lenguaje grandes y entrenarlos utilizando información patentada, al tiempo que ayudan a garantizar la seguridad de sus datos.

Las soluciones de IA conversacional pueden tener varias aplicaciones de productos que impulsan los ingresos y mejoran la experiencia del cliente. Por ejemplo, un chatbot puede abordar las preocupaciones comunes de los clientes con respecto a las explicaciones de las facturas. Cuando los clientes buscan explicaciones de sus facturas, un chatbot con tecnología de IA generativa puede proporcionarles explicaciones detalladas, incluidos registros de transacciones para el uso y los cargos por excedentes.

También puede proporcionar nuevos paquetes de productos o términos de contrato que se alineen con las necesidades de uso anteriores de un cliente, identificando nuevas oportunidades de ingresos y mejorando la satisfacción del cliente.

