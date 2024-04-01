La inteligencia artificial generativa (GenAI) puede ser una herramienta poderosa para impulsar la innovación de productos, si se utiliza de la manera correcta. Analizaremos casos de uso de productos seleccionados de alto impacto que demuestran el potencial de la IA para revolucionar la forma en que desarrollamos, comercializamos y entregamos productos a los clientes. Apilar una sólida gestión de datos, análisis predictivo e IA generativa es fundamental para llevar su organización de producto al siguiente nivel.
ChatGPT se distinguió como el primer chatbot virtual impulsado por IA generativa accesible públicamente. Ahora, las empresas pueden adoptar los principios fundacionales de esta tecnología y aplicarlos dentro de sus operaciones, enriquecidos aún más por la contextualización y la seguridad. Con IBM® watsonx Assistant, las empresas pueden crear modelos de lenguaje grandes y entrenarlos utilizando información patentada, al tiempo que ayudan a garantizar la seguridad de sus datos.
Las soluciones de IA conversacional pueden tener varias aplicaciones de productos que impulsan los ingresos y mejoran la experiencia del cliente. Por ejemplo, un chatbot puede abordar las preocupaciones comunes de los clientes con respecto a las explicaciones de las facturas. Cuando los clientes buscan explicaciones de sus facturas, un chatbot con tecnología de IA generativa puede proporcionarles explicaciones detalladas, incluidos registros de transacciones para el uso y los cargos por excedentes.
También puede proporcionar nuevos paquetes de productos o términos de contrato que se alineen con las necesidades de uso anteriores de un cliente, identificando nuevas oportunidades de ingresos y mejorando la satisfacción del cliente.
La IA generativa tiene el poder de automatizar los procesos manuales de modernización de productos. Las tecnologías de IA generativa pueden encuestar fuentes disponibles públicamente, como comunicados de prensa, para recopilar datos de la competencia y comparar la combinación actual de productos con las ofertas de la competencia. También puede comprender las ventajas del mercado y sugerir cambios estratégicos en los productos. Estos nuevos conocimientos se pueden obtener a mayor velocidad que nunca.
Una ventaja clave de la IA generativa es su capacidad para generar código. Ahora, un usuario empresarial puede utilizar herramientas de IA generativa para desarrollar código preliminar para nuevas características de productos sin depender tanto de los equipos técnicos. Estas mismas herramientas pueden analizar el código e identificar y aplicar correcciones en el código para reducir los esfuerzos de prueba.
Las soluciones de IA generativa como IBM® watsonx Code Assistant satisfacen las necesidades técnicas básicas de las empresas. Watsonx Code Assistant puede ayudar a las empresas a lograr una reducción del 30 % en el esfuerzo de desarrollo o un aumento de la productividad del 30 %. Estas herramientas tienen el potencial de revolucionar los procesos técnicos y aumentar la velocidad de entrega de productos técnicos.
Con el poder del análisis predictivo y la IA generativa, las empresas pueden comprender cuándo determinados clientes son los más adecuados para nuevos productos, recibir sugerencias sobre los productos adecuados y recibir sugerencias sobre los próximos pasos para interactuar con el cliente. Por ejemplo, si un cliente sufre un cambio empresarial importante, como una adquisición, los modelos predictivos entrenados en transacciones anteriores pueden analizar la necesidad potencial de nuevos productos.
A continuación, la IA generativa puede sugerir oportunidades de venta adicional y escribir un correo electrónico al cliente para que lo revise el vendedor. Esto permite a los equipos de ventas aumentar la velocidad de obtención de valor al tiempo que ofrece a los clientes un servicio de primer nivel. Utilizando IBM watsonx.data, los datos empresariales pueden prepararse para diversos casos de uso analíticos y de IA.
Las empresas tienen la oportunidad de utilizar la IA generativa para mejorar la experiencia del cliente al actuar más fácilmente sobre los comentarios de los clientes. A través de IBM watsonx.ai, varios modelos líderes del sector están disponibles para diferentes tipos de resumen. Esta tecnología puede interpretar y resumir rápidamente grandes volúmenes de comentarios de los clientes.
A continuación, puede sugerir mejoras de productos con requisitos detallados e historias de usuarios, acelerando la velocidad de respuesta y la innovación. La IA generativa puede extraer temas de los feedback de los clientes perdidos para iluminar tendencias, sugerir nuevas estrategias de ventas y dotar a los equipos de ventas de inteligencia empresarial y seguimientos preconfigurados.
La IA generativa tiene el potencial de revolucionar el marketing digital al aumentar la velocidad, la eficacia y la personalización de los procesos de marketing. Mediante el uso de prácticas estándar de análisis, las empresas pueden identificar patrones y clústeres dentro de los datos para permitir una orientación más precisa de los clientes.
Una vez creados los clústeres, la IA generativa puede impulsar procesos automatizados de creación de contenidos que lleguen a grupos específicos de clientes a través de varias plataformas. IBM watsonx Orchestrate permite al usuario automatizar las tareas diarias y aumentar la productividad. Esta herramienta puede crear contenido, conectarse a diferentes plataformas y enviar actualizaciones a través de ellas en un abrir y cerrar de ojos, lo que ahorra tiempo y dinero a los equipos de marketing a la hora de ofrecer soluciones.
Esta capacidad de creación de contenidos y contacto con el cliente es el diferenciador clave de la IA generativa y parte de lo que hace que estas nuevas tecnologías sean tan interesantes. La IA generativa puede tomar procesos de marketing manuales y costosos y traducirlos en procesos acelerados y automatizados.
