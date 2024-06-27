Reevaluación de la gestión de datos en la era de la IA generativa

La IA generativa ha alterado la industria tecnológica al introducir nuevos riesgos para los datos, como la fuga de datos confidenciales a través de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), y al impulsar un aumento de los requisitos de los organismos reguladores y el gobierno. Para navegar con éxito en este entorno, es importante que las organizaciones observen los principios básicos de la gestión de datos. Y asegúrese de que están utilizando un enfoque sólido para aumentar los grandes modelos lingüísticos con datos empresariales/no públicos.
Un buen punto de partida es refrescar la manera en que las organizaciones gobiernan los datos, especialmente en lo que respecta a su uso en soluciones de IA generativa. Por ejemplo:
Los datos empresariales suelen ser complejos, diversos y dispersos en varios repositorios, lo que dificulta su integración en las soluciones de IA generativa. Esta complejidad se ve agravada por la necesidad de garantizar el cumplimiento normativo, mitigar el riesgo y abordar las brechas de habilidades en integración de datos y los patrones de generación aumentada por recuperación (RAG). Además, los datos suelen ser una ocurrencia tardía en el diseño y la implementación de soluciones de IA generativa, lo que provoca ineficiencias e incoherencias.
En IBM, hemos desarrollado un enfoque para resolver estos desafíos de datos. La fábrica de ingesta de datos de IBM de IA generativa, un servicio gestionado diseñado para abordar el "problema de los datos" de la IA y desbloquear todo el potencial de los datos empresariales para la IA generativa. Nuestra arquitectura predefinida y nuestros planos que se pueden implementar como un servicio gestionado simplifican y aceleran el proceso de integración de datos empresariales en soluciones de IA generativa. Abordamos este problema teniendo en cuenta la gestión de datos, preparando los datos para el gobierno, el riesgo y el cumplimiento desde el principio.
Nuestras capacidades principales incluyen:
El servicio es agnóstico, lo que permite su implementación en cualquier lugar, y ofrece personalización para los entornos y casos de uso del cliente. Al utilizar la fábrica de ingesta de datos de IA generativa de IBM, las empresas pueden lograr varios resultados clave, entre ellos:
Navegar por las complejidades del riesgo de los datos requiere una experiencia multifuncional. Nuestro equipo de antiguos reguladores, líderes de industrias y expertos en tecnología en IBM Consulting están en una posición única para abordar esto con nuestros servicios y soluciones de consultoría.
