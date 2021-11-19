Business operations

¿Qué es la transformación financiera?

¿Qué es la transformación financiera?

La transformación financiera es la combinación de procesos, sistemas y cambios organizacionales en toda la empresa, que se implementa a través de nuevas tecnologías, formación y análisis.

Como práctica, es adecuada para los equipos financieros que buscan racionalizar, simplificar y optimizar sus sistemas mediante un cambio en su enfoque. En principio, la transformación financiera describe iniciativas estratégicas destinadas a replantear la función financiera para alinearla con la estrategia global de la empresa.

La transformación financiera puede consistir en la reestructuración e implementación del modelo operativo financiero, las organizaciones de contabilidad y finanzas, y los procesos de contabilidad y finanzas. También puede implicar la mejora de las capacidades financieras, la replanificación de los sistemas financieros y contables, y la creación de una sinergia entre las tecnologías pertinentes y los equipos debidamente cualificados.

Elementos de la transformación financiera

La transformación digital financiera es un aumento integral de la estrategia, las operaciones, los procesos, las metodologías, las prácticas empresariales y el talento, todo ello combinado para ofrecer resultados rentables más racionalizados.

Aunque el esfuerzo y la magnitud del trabajo necesarios para llevar a cabo con éxito una transformación financiera puedan parecer desalentadores, se trata de un paso que las organizaciones no pueden permitirse pasar por alto en el panorama competitivo actual.

Estrategia financiera

La estrategia de transformación financiera ayuda a las organizaciones a identificar los puntos débiles de su organización financiera y a priorizar los cambios que deben realizarse, así como a definir un modelo operativo que respalde el negocio y gestione mejor las actividades financieras clave. Una estrategia financiera moderna debe ayudar a la organización a hacer el mejor uso de las tecnologías digitales. Como el software en la nube, la automatización y el análisis de datos para crear una función de planificación y previsión más ágil y adaptarse a las cambiantes demandas empresariales.

Operaciones financieras

La ejecución de la misión financiera consiste en ofrecer asesoramiento financiero, orientación y apoyo al proceso de contratación , proporcionando apoyo salarial y desembolso. Determinadas operaciones son puramente financieras: préstamos, emisión o enajenación de valores. Otras son la contraprestación de una operación de bienes y servicios o de una transacción distributiva, que da lugar a una transferencia de medios de pago o a un crédito.

Procesos financieros

Un proceso empresarial financiero es un conjunto secuencial de tareas que lleva un conjunto de datos a un estado final. Por ejemplo, podría tratarse de recopilar los gastos de los empleados, pasar esa información a los gestores y a los equipos financieros para que la revisen y la aprueben hasta que los empleados cobren. Una transformación financiera puede ayudar a procesos empresariales dispares relacionados con las finanzas que se ejecutan de manera fluida y coordinada.

Cambio organizativo y talento

Muchas organizaciones han comenzado a ampliar o desarrollar capacidades, pero necesitan más inversión, recursos y planificación en estas áreas. Las finanzas necesitan desarrollar talentos con un mayor nivel de competencias técnicas no tradicionales y contar con equipos que puedan gestionar la proliferación de la automatización, la IA y la robótica. Se necesitan capacidades más sólidas que utilicen datos en tiempo real y herramientas analíticas para la toma de decisiones.

Reinventando el modelo operativo financiero

Los avances en tecnología y datos han redefinido lo que es posible para las finanzas. Los datos completos facilitan la conexión del rendimiento en toda la empresa. El objetivo no es simplemente automatizar la eficiencia, sino también replantearse los servicios que ofrece la financiación y cómo puede añadir valor al negocio.

No existe un modelo operativo idéntico a seguir en lo que respecta a las finanzas autónomas, y las empresas no deben intentar replicar el de otras. Sin embargo, hay principios generales que todas las empresas deben seguir e incorporar. Entre ellos se incluyen: derechos de decisión, consideraciones sobre el talento, estructura organizativa, rendimiento y abastecimiento, entre otros.

Creación de una hoja de ruta para una transformación financiera exitosa

Las organizaciones pueden crear una hoja de ruta de transformación financiera tomando un conjunto de acciones y actividades y logrando resultados en una secuencia planificada.

En primer lugar, documente el estado actual de su función financiera, incluido el análisis de procesos, el análisis tecnológico y el análisis del estado actual de su personal: competencias y capacidad.

A continuación, imagine dónde quiere que esté su departamento financiero en un plazo de 5 a 10 años. Realice un análisis de brechas de su estado actual frente al estado deseado. Compile las metas, los objetivos y los resultados deseados, teniendo en cuenta los factores internos y externos, incluidos los riesgos y las recompensas. Evalúe enfoques alternativos y valore las opciones. Seleccione la ruta que recomiende su equipo de proyecto.

Normalmente, la hoja de ruta de la transformación se compone de flujos de trabajo y fases de alto nivel para que sea posible una entrega incremental.

Beneficios de la transformación financiera

Una transformación financiera exitosa puede tener un impacto positivo en el día a día de la empresa. Puede reducir costes, acelerar los procesos empresariales, aumentar la eficiencia, reducir los errores y ofrecer datos e informes más fáciles de usar.

Reduzca costes

La automatización y la optimización de las funciones empresariales pueden ayudar a garantizar oportunidades de ahorro de costes en todos los departamentos. Además, la posibilidad de realizar actividades empresariales a distancia supone una reducción potencial de los salarios y una mejor planificación de las nóminas.

Procesos de negocio más rápidos

La transformación financiera incluye impulsar la eficiencia y la velocidad en los procesos operativos, asegurándose de que estén alineados y funcionen en las plataformas tecnológicas adecuadas para respaldar la mejora de los procesos empresariales. Un flujo de trabajo más eficiente también reducirá los costosos cuellos de botella que pueden ralentizar el proceso financiero y, además, ofrecerá a los clientes una experiencia mejor y sin errores.

Reducción de errores

Al automatizar y estandarizar los procesos y sistemas financieros, las organizaciones pueden evitar errores y aumentar la eficacia. Además, disponer de una única fuente de verdad para los datos financieros puede reducir aún más los errores y cualquier confusión de las partes interesadas.

Aumente la productividad y la eficiencia

La implementación de un centro de datos financieros centralizado mejora la colaboración entre los equipos y ofrece oportunidades para operar de forma remota. Combinado con la mejora de los procesos, esto puede aumentar la productividad y la eficiencia. Por otra parte, la automatización de las tareas que llevan mucho tiempo puede liberar a los miembros del equipo de finanzas para que se centren en proyectos de mayor valor.

Fiabilidad de los datos

Las organizaciones están recibiendo volúmenes crecientes de datos de sistemas internos, sitios web y fuentes externas, como las redes sociales. El uso de las tecnologías emergentes, la transformación financiera puede proporcionar una mejor comprensión de los datos, el tiempo y las herramientas para analizar lo que realmente muestran y si son fiables.

Tecnologías que impulsan la transformación financiera

Muchas organizaciones luchan con datos mal integrados. Las partes interesadas de la empresa no pueden encontrar los datos adecuados o no pueden confiar en los datos que encuentran. Intentan solucionar este problema a través de tareas laboriosas que van desde la escritura de programas personalizados hasta funciones de reemplazo global. La transformación financiera puede abordar los desafíos de la gestión de datos mediante la aplicación de las siguientes tecnologías emergentes.

Automatización de procesos robóticos (RPA)

La RPA es una forma de tecnología de automatización de procesos empresariales que utiliza robots de software para automatizar las tareas que realizan los humanos. En finanzas, la RPA puede utilizar el machine learning y las capacidades de automatización para acelerar tareas que consumen mucho tiempo, como el procesamiento de nóminas y facturas.

Inteligencia Artificial (IA)

Las tecnologías basadas en la IA permiten a las empresas gestionar sus desafíos de datos y, al mismo tiempo, aumentar y mejorar la experiencia humana. Estas tecnologías impulsan nuevas técnicas de resolución de problemas que mejoran la productividad y dan pie a nuevas ideas.

Blockchain

Los libros de contabilidad descentralizados crean un registro inmutable de transacciones entre muchos departamentos internos o socios externos. Las propiedades de blockchain pueden reducir los costes. El uso de blockchain en el flujo de trabajo de cuentas por pagar, por ejemplo, aborda la causa principal de los altos costes de procesamiento de las facturas y reduce las excepciones a las facturas y los retrasos en los pagos.

Nube

La nube ofrece a la organización financiera la oportunidad de crear una infraestructura escalable, flexible, más rápida de implantar y, en última instancia, más rentable. A diferencia de los sistemas financieros y los almacenes de datos tradicionales en las instalaciones, las soluciones líderes en la nube se crearon desde cero teniendo en cuenta los requisitos actuales: ofrecer análisis integrados basados en procesos líderes al usuario en tiempo real.

Análisis avanzados

El análisis avanzado puede ayudar a las empresas a obtener nueva información de sus datos para responder a problemas empresariales difíciles, descubrir patrones, optimizar la toma de decisiones y mejorar la experiencia del cliente en los procesos de facturación a cobro.
