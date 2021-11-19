¿Qué es la transformación financiera?

Las organizaciones pueden crear una hoja de ruta de transformación financiera tomando un conjunto de acciones y actividades y logrando resultados en una secuencia planificada.

En primer lugar, documente el estado actual de su función financiera, incluido el análisis de procesos, el análisis tecnológico y el análisis del estado actual de su personal: competencias y capacidad.

A continuación, imagine dónde quiere que esté su departamento financiero en un plazo de 5 a 10 años. Realice un análisis de brechas de su estado actual frente al estado deseado. Compile las metas, los objetivos y los resultados deseados, teniendo en cuenta los factores internos y externos, incluidos los riesgos y las recompensas. Evalúe enfoques alternativos y valore las opciones. Seleccione la ruta que recomiende su equipo de proyecto.

Normalmente, la hoja de ruta de la transformación se compone de flujos de trabajo y fases de alto nivel para que sea posible una entrega incremental.