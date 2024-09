¿Qué es el desarrollo organizativo?

Sistemático y basado en pruebas, el proceso de desarrollo organizativo está fuertemente arraigado en el modelo de investigación-acción (MIA), que se introdujo en los años 30 para ayudar a las organizaciones a lograr un cambio positivo y sostenible. Los pasos básicos son los mismos: identificar el problema, recopilar e interpretar los datos pertinentes, actuar a partir de las pruebas y evaluar los resultados. Aunque los pasos concretos pueden variar en función de las necesidades y el contexto específicos de la organización, a continuación se describen con más detalle los pasos que ahora se utilizan habitualmente en el desarrollo organizativo:

1. Diagnóstico del problema: Evalúe la organización, su estructura, sus procesos, su rendimiento y su cultura. Aunque algunas organizaciones son muy conscientes de sus problemas, un enfoque basado en datos puede aportar más claridad y mejorar la comprensión. Utilice herramientas como entrevistas a empleados y directivos, encuestas y métricas, y evalúe los datos para determinar los puntos fuertes y débiles y los problemas que ofrecen oportunidades de mejora.

2. Evaluación y comentarios: Investigue los problemas detectados para comprender en profundidad por qué existen, por qué no se han abordado con éxito y qué soluciones se han intentado en el pasado, si es que se ha intentado alguna. Este paso también incluye la recopilación de datos: se pueden utilizar encuestas, grupos de discusión, entrevistas y consultores externos para evaluar a fondo los retos.

3. Planificación: Desarrolle un plan de acción estratégico para abordar los problemas y aplicar medidas de intervención. Estas medidas suelen incluir formación, talleres, ejercicios de creación de equipos, desarrollo del liderazgo y cambios en las estructuras de los equipos. Elija los métodos más adecuados para enseñar las habilidades necesarias o cambiar el comportamiento. Asigne recursos, esboce las funciones de los empleados y defina objetivos claros y mensurables que se ajusten a la visión de la organización. Incluya un calendario, decida cómo se introducirán al personal los cambios necesarios y aclare cómo se abordarán la comunicación y el feedback. Los líderes deberán ser modelos entusiastas y transmitir los objetivos generales del plan.

4. Implementación: Ponga en marcha las intervenciones elegidas para abordar los objetivos deseados. Fomente la participación y la colaboración, promueva la comunicación abierta y apoye a los empleados con formación y tutoría. El compromiso y el feedback continuos harán que el proceso de cambio avance con mayor fluidez.

5. Evaluación: Evalúe el resultado de las intervenciones a través de la recopilación de datos. Deben utilizarse indicadores clave de resultados para medir los progresos. Deben recogerse y analizarse los comentarios de líderes y empleados para medir el impacto de los cambios y determinar si han tenido éxito o necesitan ajustes. También debe evaluarse el proceso de gestión del cambio para ver si ha sido suficientemente eficaz. Si no se produce el cambio deseado, la organización debe identificar los obstáculos y hacer ajustes para eliminarlos.

6. Institucionalización y ajustes: Si la evaluación de los resultados iniciales muestra que se ha producido el cambio deseado, integre los cambios y las intervenciones en la estructura organizativa. Establezca un seguimiento y apoyo continuos para garantizar su sostenibilidad. Si el proceso no tiene éxito o no lo tiene del todo, ajuste las intervenciones y el plan de desarrollo organizativo. La evaluación y el seguimiento del plan brindan la oportunidad de aprender y realizar cambios que permitan mantener con éxito todos los componentes del DO y contribuyan a garantizar su alineación con los objetivos evolutivos de la organización.

Las grandes organizaciones evolucionan continuamente. Fomentando el aprendizaje permanente y la adaptabilidad, se puede crear una cultura que apoye el proceso continuo de mejora. Realice periódicamente programas de formación, evaluaciones de rendimiento y sesiones de feedback con los empleados. Supervise y evalúe continuamente los cambios aplicados para que la organización pueda seguir siendo competitiva y afrontar nuevos retos.