Trabajadores digitales vs. chatbots vs. bots: ¿cuál es la diferencia?

Un chatbot es un programa de software automatizado que utiliza inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural para simular un chat — generalmente a través de un sitio web, correo electrónico, SMS u otra aplicación de mensajería —primero entendiendo las preguntas de un usuario y luego proporcionando las respuestas correctas. Al procesar y simular la conversación humana, ya sea escrita o hablada, la IA conversacional ofrece una experiencia que puede parecerse a la de dos personas comunicándose. Los chatbots se utilizan tanto para clientes internos como externos.

Muchas empresas tienen chatbots con IA, compuestos por software y código, que aparecen en la esquina inferior de su sitio web para preguntar cómo pueden ayudar a los visitantes.

Los chatbots simples (o basados en reglas) responden a palabras clave preescritas o preguntas programadas en el sistema. Los chatbots avanzados o de IA utilizan el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático. Entienden el lenguaje y la comunicación básicos, pueden entender las diferentes formas en que un cliente puede hacer la misma pregunta y pueden ayudar con tareas mucho más complejas. Pueden entender diferentes formas de pedir cosas, responder con múltiples sugerencias y ofrecer una conversación bilateral que parece, para un cliente, como si estuviera chateando con un empleado humano en tiempo real.

Considere un chatbot cuando sus clientes quieran hacer preguntas en cualquier momento que estén en línea. Un chatbot significa que sus clientes pueden obtener información y respuestas incluso cuando su call center no está abierto.

La encuesta sobre la hoja de ruta tecnológica de Gartner reveló que los líderes de servicio de atención al cliente invertirán mucho en chatbots en los próximos años. Si bien solo una de cada cuatro organizaciones de servicios implementa completamente chatbots e IA hoy en día, el 37 % está ejecutando proyectos piloto o planea implementar chatbots para 2023.

Gartner señaló que el crecimiento de los chatbots corresponde al aumento de los millennials en el lugar de trabajo. "Dado que los chatbots satisfacen la demanda de los millennials de conexiones digitales instantáneas que los mantienen actualizados en todo momento, es probable que los millennials tengan un gran impacto en la adopción de la tecnología por parte de las organizaciones".