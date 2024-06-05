¿Qué es el core bancario?

Actualizado: 5 de junio de 2024
Colaboradores: Teaganne finn, Amanda Downie
El core bancario es el centro, o conexión back-end, para varias sucursales de un mismo banco que permite a los clientes la libertad de acceder a las transacciones de sus cuentas en una única entidad segura. Las operaciones de core banking pueden incluir la gestión de préstamos, nuevas cuentas, depósitos y retiradas, entre otros servicios financieros.
El primer paso para entender cómo funciona el core bancario es definir el término “core”, que significa "entorno centralizado en línea y en tiempo real". Lo que esto implica es que el sistema de servicios bancarios se gestiona desde un solo lugar. Proporciona a los clientes e instituciones financieras una experiencia bancaria estable y fluida sin importar la hora o la ubicación.
En un sistema de core bancario, una serie de servidores back-end gestiona operaciones estándar para que en el front-end las transacciones de cuentas y otras acciones sean fluidas para los clientes. Estos sistemas pueden ser locales o basados en la nube según las necesidades del banco. El banco instala y mantiene sus propios sistemas locales. El software de core bancario basado en la nube es gestionado por un proveedor externo.
Independientemente del sistema core que se utilice, la forma en que funciona es que un cliente retira dinero de una sucursal o un cajero automático y la aplicación envía una solicitud al sistema core bancario o al back-end. Una vez recibida la señal, procesada y autentificada la solicitud, el dinero puede llegar al cliente.
Un sistema core bancario generalmente consta de un software que respalda una base de datos, un servidor de aplicaciones, un servidor web y un firewall para proteger el sistema de ataques externos. Otra forma de ver este sistema es que se trata de un ecosistema de soluciones bancarias y de préstamo destinadas a proporcionar transacciones seguras y rápidas.
Los sistemas core bancarios sirven como tablero del sistema para conectar varias sucursales "siempre disponibles" con servicios esenciales en tiempo real, como transacciones bancarias y banca digital en línea o en aplicaciones. Algunas de las características de core bancario notables que componen el sistema son:
Los bancos deben tener en cuenta el tamaño y el presupuesto a la hora de decidir qué solución de core bancario utilizar. La modernización del core bancario proporciona un marco para que los bancos funcionen de la manera más eficiente posible y ofrecen opciones de escalabilidad. El sistema core bancario es una parte crucial de las operaciones de un banco y de la eficiencia y el éxito generales del sistema. Estos son algunos de los muchos beneficios que un sistema core bancario puede aportar a cualquier banco.
La mayoría de los sistemas core bancarios incluyen altos niveles de ciberseguridad para proteger la infraestructura de hackers y malware y proteger los datos de los clientes. La tecnología avanzada, como los módulos de cifrado, se utiliza para mitigar el fraude y el riesgo crediticio. Por parte del cliente, otras medidas de seguridad pueden incluir la autenticación de dos factores y la verificación biométrica para mayor seguridad.
Con procesos más optimizados, los clientes pueden obtener una experiencia del cliente (CX) más mejorada al realizar transacciones y gestionar sus cuentas, ya sea en una sucursal en persona o a través de la banca en línea.
El cumplimiento de la normativa es importante para los bancos y la mejor manera de gestionarlo es a través de un sistema core bancario, que es un repositorio central organizado para todos los datos financieros.
El modelo de entidad única de las plataformas de core bancario aumenta la eficiencia operativa y el ROI al conectarse con rapidez a varias sucursales. Al reducir el tiempo necesario para conectarse, los bancos procesan las transacciones con mayor rapidez y precisión.
Los sistemas core bancarios son vitales para el éxito del funcionamiento de un banco y para retener y ganar clientes, especialmente a medida que la próxima generación de clientes busca un mayor control sobre sus finanzas y nuevas tecnologías bancarias. Las nuevas herramientas de automatización y proceso de datos, como las soluciones en la nube y la banca abierta, han optimizado las operaciones de la manera más eficiente posible. Una de las mayores innovaciones en la transformación digital de los últimos tiempos es la IA generativa (inteligencia artificial).
IBM Institute for Business Value publicó recientemente el informe Perspectivas globales de la banca y los mercados financieros para 2024 y entre los puntos clave se encontraba cómo la IA generativa puede "redefinir la ventaja competitiva de un banco en las relaciones con los clientes, evolucionar y racionalizar las operaciones de core bancario y reforzar la ciberseguridad".
El informe de perspectivas globales se ha realizado encuestando a 600 ejecutivos y aporta la perspectiva de los expertos de IBM para examinar el crecimiento y el futuro de la IA generativa en las empresas. Se espera que la IA generativa ayude a evolucionar las operaciones de core bancario a través de su comprensión integral de las complejidades del código y los procesos.
IBM watsonx.ai El estudio de IA es parte de la plataforma de datos e IA IBM watsonx, que reúne nuevas capacidades de IA generativa impulsadas por modelos fundacionales y machine learning (ML) tradicional en un potente estudio que abarca el ciclo de vida de la IA. Se trata de un estudio empresarial de próxima generación para que los creadores de IA entrenen, validen, ajusten e implementen modelos de IA.
Recupere más tiempo para las cosas que importan con IBM watsonx Orchestrate, que cuenta con IA generativa y tecnología de automatización diseñada para liberarle tiempo y que pueda dedicarse a más cosas de su lista de "cosas por hacer". Cree su asistente de IA con Orchestrate para racionalizar los esfuerzos de su equipo y recuperar el tiempo.
Aprenda a aprovechar la combinación adecuada de personas, procesos y tecnología para transformar su función financiera y descubrir nuevas formas de trabajar.