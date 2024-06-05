¿Qué es el core bancario?

El primer paso para entender cómo funciona el core bancario es definir el término “core”, que significa "entorno centralizado en línea y en tiempo real". Lo que esto implica es que el sistema de servicios bancarios se gestiona desde un solo lugar. Proporciona a los clientes e instituciones financieras una experiencia bancaria estable y fluida sin importar la hora o la ubicación.

En un sistema de core bancario, una serie de servidores back-end gestiona operaciones estándar para que en el front-end las transacciones de cuentas y otras acciones sean fluidas para los clientes. Estos sistemas pueden ser locales o basados en la nube según las necesidades del banco. El banco instala y mantiene sus propios sistemas locales. El software de core bancario basado en la nube es gestionado por un proveedor externo.

Independientemente del sistema core que se utilice, la forma en que funciona es que un cliente retira dinero de una sucursal o un cajero automático y la aplicación envía una solicitud al sistema core bancario o al back-end. Una vez recibida la señal, procesada y autentificada la solicitud, el dinero puede llegar al cliente.

Un sistema core bancario generalmente consta de un software que respalda una base de datos, un servidor de aplicaciones, un servidor web y un firewall para proteger el sistema de ataques externos. Otra forma de ver este sistema es que se trata de un ecosistema de soluciones bancarias y de préstamo destinadas a proporcionar transacciones seguras y rápidas.