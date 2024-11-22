Plano de control vs. plano de datos

El plano de control es la parte de la red informática que determina la ruta que tomarán los datos en una red. A medida que las redes informáticas se han integrado cada vez más en los procesos empresariales modernos, también ha aumentado el escrutinio de la arquitectura de red, y específicamente de la forma en la que funcionan los planos de red.

El plano de control utiliza protocolos de enrutamiento (reglas basadas en algoritmos) para determinar la mejor ruta que debe tomar la información entre los dispositivos de red. Un ejemplo de esta práctica es la conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS), en la que el plano de control determina la ruta óptima para que los datos viajen a través de una red y, a continuación, les asigna una etiqueta única antes de enviarlos al plano de datos.